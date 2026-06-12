Ortorexia, alcoholexia o permarexia: nuevos trastornos alimentarios ante la obsesión por una dieta sana

Los detalles Todos estos nuevos trastornos están siendo alimentados por las redes sociales y desbancando a la anorexia y la bulimia. Aunque lo que más preocupa a los médicos es que se están encontrando problemas graves de salud por el consumo de anabolizantes.

Para vivir más y mejor, es fundamental cuidar nuestros hábitos alimentarios. Sin embargo, los médicos han detectado nuevos trastornos alimentarios entre los jóvenes, como la ortorexia, una obsesión por consumir solo productos sanos. Las redes sociales juegan un papel importante en este fenómeno. Además, algunos jóvenes practican la alcoholexia, que consiste en consumir alcohol y comida rápida el fin de semana, compensándolo con dietas restrictivas entre semana. La permarexia, otra preocupación, implica encadenar dietas constantemente. Estos trastornos, impulsados por las redes, están desplazando a la anorexia y la bulimia, y el consumo de anabolizantes preocupa por sus graves efectos en la salud.

Para vivir más y mejor hay que cuidar nuestros hábitos en la mesa, lo que comemos. Pero también hay que tener mucho cuidado, porque los médicos ya han alertado de que han detectado nuevos trastornos alimentarios entre los jóvenes, problemas con la comida que derivan de una obsesión por solo ingerir productos sanos y con pocas calorías. La culpa, en parte, es de las redes sociales.

Porque ya sabemos que en esta generación, la mayoría de los jóvenes se cuidan mucho y hacen deporte casi a diario. No es ninguna novedad que les preguntemos y su respuesta sea: "Me gusta correr e ir al gimnasio".

Pero también se fijan mucho en lo que comen, en que todo sea sano, y aquí es donde empieza el posible problema. El hecho de solo pensar en "comer sano y limpio" puede llegar a convertirse en una obsesión, de hecho, en un trastorno que ya tiene nombre: ortorexia.

Otra de las actitudes más comunes pasa por "volvernos un poco locos en el fin de semana" pero luego entre semana cuidarse. Esto llevado al extremo también ha sido bautizado; en este caso, este trastorno de la alimentación se llama alcoholexia.

Tal y como explica el doctor Antonio Torres, la alcoholexia consiste en "consumir alcohol durante el fin de semana, incluir otras sustancias como comida rápida y se compensa con una dieta absoluta o muy restrictiva el resto de la semana.

Y si llevas una década enganchando una dieta con otra, puedes estar sufriendo permarexia. "Escuchas barbaridades, porque hay personas que conozco que comen una vez al día", nos cuentan.

Todos estos nuevos trastornos están siendo alimentados por las redes sociales y están desbancando a la anorexia y la bulimia. Aunque lo que más preocupa a los médicos es que se están encontrando problemas graves de salud por el consumo de anabolizantes.

Hasta han llegado a ver que "se producen infartos, se producen trombos y una remodelación de los músculos cardiacos, que al final, tiene receptores androgénicos", explican. Y todo esto por conseguir el cuerpo perfecto.

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