El ube está de moda: un tubérculo de morado intenso, con mucha fibra y que triunfa en redes

Los detalles La comida morada se ha convertido en viral en redes sociales y ha sido gracias al ube. Un tubérculo parecido a la patata y la batata, pero que se usa en repostería, cafés y batidos para teñir todo de morado y de forma cien por cien natural.

La última moda en gastronomía y redes sociales es el ube, un tubérculo morado de Filipinas que está revolucionando la cocina con su intenso color y beneficios nutricionales. Este ñame morado, altamente fotogénico, es la estrella en establecimientos como T8 Tea Bar y L'Ube Kape, donde los clientes acuden para capturar su vibrante color. El ube se utiliza para crear una variedad de productos, desde postres hasta bebidas, gracias a su versatilidad al convertirse en pasta o polvo. Además, es rico en fibra y antioxidantes, proporcionando energía sin excitantes. Su sabor dulce natural lo hace irresistible y no requiere edulcorantes adicionales.

Tartas, batidos o galletas completamente de color morado. Esta es la última moda en gastronomía y en redes sociales. Platos hechos a base de ube, un tubérculo morado intenso que, además de tener un color muy llamativo, aporta otras bondades, como una gran cantidad de fibra.

A fotogénico, este ñame morado originario de Filipinas, le ganan pocos productos. "Es divino", nos cuenta el CEO de T8 Tea Bar. "Mucha gente viene a hacerle fotos, porque llama la atención por los colores naturales que lleva, que es el morado", asegura el empleado de L'Ube Kape, otro establecimiento en el que arrasan los alimentos morados.

Porque el ube es completamente morado y natural, porque únicamente proviene del propio tubérculo. Solo hay que cocerlo para conseguir una pasta o unos polvos que se utilizan para fundir en agua o leche. Así, se consiguen bebidas frías, calientes o repostería de color morado.

"Digamos que es un carbohidrato. No llega a ser de la familia de la batata, pero tiene textura de patata", explican desde Be K-ndy.

El ube se ha hecho tan viral como el matcha verde o el azul de flores de guisante con sabor a lichi, con los que además hace equipo. Porque el ube es igualmente perfecto para mezclar con café, porque contiene antioxidantes, pero sin excitantes. Es decir: "Te activa, te da energía, pero no te quita el sueño".

Y como ya de por sí tiene toque dulce, no hace falta edulcorarlo. Nos reconocen "que es un sabor diferente", que son pocos los que se pueden resistir. "La gente viene a probar".

Además de que, lo mires como lo mires, con el ube, llamar profundamente la atención, también es una gran fuente de fibra.

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