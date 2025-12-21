Pablo Ojeda, experto en nutrición, sobre las "dietas milagro": "Es como si echo 20 euros de gasolina al coche y voy de Sevilla a Barcelona"

Seguimos cayendo una y otra vez en las peligrosas dietas milagro para adelgazar rápido y sin esfuerzo aunque no funcionen y dañen nuestra salud. El nutricionista Pablo Ojeda lo advierte de esta manera tan gráfica en La Roca.

El nutricionista Pablo Ojeda vacía el cajón de los juguetes de sus hijos para explicar de una forma muy gráfica en La Roca cómo afectan las mal llamadas "dietas milagro" a nuestro organismo después de alarmarse con la proliferación de una de ellas entre los adolescentes: la de las princesas Disney.

Con unas piezas de construcción, ejemplifica cómo el cuerpo genera músculo gracias al consumo de proteína y energía: "Si tú empiezas a construir músculo, cada vez pesa más y necesita más energía para mover ese músculo".

Sin embargo, si yo empiezo a hacer dietas restrictivas (como la dieta Dukan), voy bajando peso, pero es como si yo le echo 20 euros de gasolina al coche y voy de Sevilla a Barcelona: no es suficiente", comenta. Es por ello que el cuerpo intenta sacar energía de otros lugares y tira del músculo.

"Cuando terminas la dieta, has perdido mucho peso, pero tu masa muscular ha disminuido", dice retirando las piezas. Así, cuando se vuelve a comer con normalidad, al haber menos músculo, ya no se quema como antes. Y ese es el efecto rebote.

Ojeda infla un globo para hablarnos ahora del depósito de energía que hay en nuestros cuerpos, que se encuentra almacenado en el hígado y en el músculo: el glucógeno. "Si yo voy andando con el coche, el depósito se vacía. Si quitamos los carbohidratos, vaciamos el depósito. Has podido perder siete kg en dos semanas, pero no has perdido un solo gramo de grasa. Solo has quitado todas las reservas energéticas que tenías", detalla.

