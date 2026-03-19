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Mario Casas, Álex González, Miguel Ángel Silvestre... los famosos presumen de músculo en el gimnasio

Alfonso Arús destaca la "competitividad entre los guapos por mostrar imágenes en el gimnasio". Desde Mario Casas a Miguel Ángel Silvestre pasando por Álex González. Así entrenan los actores españoles.

Mario Casas, Álex González, Miguel Ángel Silvestre... los famosos presumen de músculo en el gimnasio

Con la llegada del buen tiempo también llegan a las redes sociales el aumento de vídeos entrenando en el gimnasio. Y s i no que se lo digan a los actores españoles. Es el caso de Mario Casas, quien ha compartido un vídeo entrenando músculo en el gimnasio que ha conquistado a Rocío Cano y a Alba Gutiérrez. Eso sí, Cano no parece muy convencida del look del actor para entrenar.

"No me gusta la diadema", afirma Rocío Cano en el plató, donde Alba Gutiérrez defiende que es "porque tiene el pelo largo, pero le queda muy bien". Pero Casas no es el único actor en presumir de músculo en redes.

Y es que, como explica Alfonso Arús, "hay una competitividad entre los guapos por mostrar imágenes en el gimnasio". Y es que "Álex González tampoco descansa" y ha enseña en sus redes sociales cómo entrena en la habitación de su hotel cuando no le da tiempo a ir al gimnasio.

"Sin camiseta, para que le veamos bien", destaca el presentador de Aruser@s, que afirma que "no hay dos sin tres" y enseña el vídeo de Miguel Ángel Silvestree enseñando sus tonificados músculos mientras entrena.

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