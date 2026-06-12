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La longevidad es desigual en España: en el norte es más fácil llegar a los 100 años

Los detalles Según los estudios, las personas más longevas, que más posibilidades tienen de cumplir 100 años, viven en Navarra, La Rioja, Soria, Segovia y Guadalajara. Las que menos, en Sevilla, Cádiz y Málaga.

La longevidad es desigual en España: es más fácil llegar a los 100 años si se vive en el norte de España
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En España, cerca de 20.000 personas superan los 100 años. Por ello, ya somos el tercer país del mundo con mayor longevidad y mayor esperanza de vida. Solo están por delante Suiza y Japón. Pero, llegar a esa edad tan alta no es igual de fácil para todos; influye y mucho dónde vivimos. No solo afecta una buena genética, también factores ambientales y socioeconómicos.

Así, en España existe desigualdad también en la longevidad. Se ve perfectamente si dividimos el mapa en dos: en norte y sur. Porque en las regiones del norte encontramos más centenarios. Ahí están las conocidas como "zonas azules", donde se vive más años y de forma más saludable. Esta población supercentenaria representa aproximadamente el 0,04% del total de habitantes del país.

España es el tercer país del mundo con mayor longevidad y mayor esperanza de vidaEspaña es el tercer país del mundo con mayor longevidad y mayor esperanza de vidalaSexta

"Aquí se puede dormir muy bien, porque las noches son fresquitas", "yo antes de las nueve no me levanto" o "este es un clima muy sano cuando por ahí se mueren de calor", son algunas de las opiniones de los residentes en el norte. "Yo cuando voy a Madrid ya me estreso".

Por el contrario, cuesta más acercarse al centenar de años cumplidos cuando se vive en el sur de España. Puede que por "el clima". Como dicen los que lo sufren, "puede que vivir todos los días con temperaturas muy altas" influya.

La longevidad es desigual en España: en el norte es más fácil llegar a los 100 añosLa longevidad es desigual en España: en el norte es más fácil llegar a los 100 añoslaSexta

Porque el clima hace "que estés más en casa" y, con ello, que tengas menos vida social. Aunque otros consideran que el verdadero problema son las pensiones. Porque "el que tiene menos, come peor".

Si colocamos las provincias en un ranking, es más probable llegar a los 100 años en Navarra, La Rioja, Soria, Segovia y Guadalajara. Más complicado en Sevilla, Cádiz y Málaga.

El resultado es una "enorme desigualdad de expectativas de vida entre norte y sur". De hecho, la probabilidad de llegar a centenario es hasta tres veces superior en las provincias del norte e interior que en las del sur español.

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