Fin a una época de riders: Uber Eats renuncia a los repartidores autónomos y cumplirá la ley para evitar la amenaza penal

Uber Eats ha decidido dejar de trabajar con repartidores autónomos y optará por subcontratas con empleados asalariados, tras la presión del Ministerio de Trabajo. Esta medida busca evitar un proceso penal similar al de Glovo, que enfrenta cargos por violar los derechos de los trabajadores. La empresa afirma su compromiso con la 'ley Rider' para fomentar un modelo sostenible. Se estima que el cambio afectará a unos 5.000 repartidores en España. Uber Eats era la última gran empresa de reparto que operaba con falsos autónomos, mientras que Just Eat siempre ha mantenido a sus trabajadores como asalariados.

La empresa de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado que renuncia a sus repartidores autónomos y que a partir de ahora solo podrán seguir haciendo su trabajo mediante subcontratas como asalariados.

La compañía se ha visto forzada a tomar esta medida tras la presión ejercida por las administraciones públicas, especialmente por el Ministerio de Trabajo, que efectuó una inspección sobre la legalidad de las condiciones de los trabajadores de Uber Eats.

Además, el departamento liderado por Yolanda Díaz trasladó a la empresa que si corregía su modelo de contratación antes del final de esa investigación, podría evitar un proceso penal similar al que está enfrentando Glovo, otro de los gigantes del reparto a domicilio. Un plazo que acababa, precisamente, este mismo mes de enero.

"Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la 'ley Rider'. Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", asegura un portavoz de la compañía.

Al tratarse de trabajadores que no están en plantilla, no se conoce la cifra exacta de los empleados a los que afectará este cambio, aunque se calcula que son unos 5.000 repartidores en toda España.

La última empresa en acatar la 'ley Rider'

Uber Eats era la única de las grandes empresas de reparto a domicilio que seguía operando con el modelo de los falsos autónomos. Glovo tuvo que abandonarlo el pasado verano por el proceso penal en el que está envuelto su propietario, Oscar Pierre, que está acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. De hecho, la empresa de las mochilas amarillas se vio obligada a regularizar la situación de 14.000 repartidores. Por su parte, Just Eat fue la única compañía del sector que mantuvo desde el principio a sus trabajadores como asalariados.

Díaz celebra la noticia

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la decisión de Uber Eats convertir en asalariados a sus repartidores en aplicación de la 'ley Rider' que ella misma impulsó al llegar al Gobierno en 2020. "Cinco años de resistencias en tribunales, de presiones empresariales, la realidad hoy es clara: la ley Rider era necesaria, es eficaz y es una referencia en el mundo". "Quienes antes eran falsos autónomos sin derechos, hoy son trabajadores con garantías", ha zanjado Díaz en su cuenta en la red social 'Bluesky'.

