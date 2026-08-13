Secuestran durante el eclipse a un creador de contenido en un piso del centro de Barcelona: hay al menos dos detenidos

Un amigo de la víctima mostró a los Mossos un vídeo que había recibido el entorno cercano del creador de contenido. En las imágenes, la víctima aparecía maniatada, desnuda y pidiendo que pagaran dinero a cambio de su liberación.

Los Mossos d'Esquadra han detenido al menos a dos personas relacionadas con un violento robo en un piso del centro de Barcelona en el que un creador de contenido egipcio fue maniatado y secuestrado por varios individuos que le exigían dinero y oro. Así lo ha podido saber Más Vale Tarde en primicia.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la tarde, coincidiendo con el eclipse solar. Un amigo de la víctima, que se encontraba en un Airbnb en la Ciudad Condal, se acercó a un binomio de los Mossos para alertarles de que su conocido, un 'tiktoker' egipcio que se encontraba temporalmente en Barcelona, había sido presuntamente secuestrado.

Para demostrarlo, les mostró un vídeo que habían recibido tanto familiares como amigos del creador de contenido. En las imágenes, la víctima aparecía maniatada, desnuda y pidiendo que pagaran dinero a cambio de su liberación.

Los ladrones huyeron

La alerta llevó a los agentes hasta la vivienda. Allí se encontraron con una situación especialmente complicada: los presuntos ladrones habían cerrado la puerta con llave antes de huir, por lo que la víctima no podía salir del inmueble. Los investigadores tuvieron que intervenir para acceder al interior y ponerla a salvo.

Según la información conocida hasta el momento, cinco individuos habrían irrumpido en el piso. Para acceder al interior habrían utilizado un extintor con el que golpearon la puerta. Una vez dentro, los asaltantes habrían reducido y maniatado a la víctima, a la que exigieron dinero y oro. Posteriormente, la dejaron encerrada en la vivienda mientras emprendían la huida.

Los vecinos del inmueble escucharon gritos y una fuerte presencia policial durante la tarde. Una de las residentes relata que estaba preparándose para ir a trabajar a un restaurante cuando comenzó a escuchar "a gente, policía y cosas muy fuertes" por la zona. Otra vecina asegura que llegó a ver a uno de los presuntos autores huyendo por el patio interior. "Llevaba guantes, mascarilla y una gorra", explica.

La investigación continúa abierta, pero los Mossos d'Esquadra ya han detenido al menos a dos personas relacionadas con este robo con violencia. Los agentes trabajan ahora para localizar al resto de implicados y esclarecer exactamente cómo se produjo el asalto y qué relación tenían con la víctima.

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