La última entrevista de Noelia Castillo antes de la eutanasia: "Quiero irme ya en paz"
El contexto La joven Noelia Castillo, de 25 años, recibe la eutanasia este jueves después de dos años de batalla judicial contra su propia familia. La catalana ha dado su única y última entrevista a la periodista Bea Osa.
Hace un año, en marzo de 2025, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 12 de Barcelona inadmitía el recurso planteado por el padre de Noelia Castillo, una joven de entonces 24 años que había solicitado la eutanasia, avalando la petición de la joven, parapléjica, por una muerte digna. Pero la batalla de Noelia no acabó entonces. Acaba este jueves, 26 de marzo, cuando finalmente recibe la eutanasia.
"Por fin puedo descansar": estas han sido las palabras que ella misma ha pronunciado en la única y última entrevista que ha concedido, en 'Y ahora Sonsoles'. "No puedo más con esta familia. No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza". Hija de padres separados, Noelia acabó de muy pequeña en casas de acogida. "Siempre me he sentido sola", asegura, incluso "antes de pedir la eutanasia" cuando, subraya, ya veía su mundo "muy oscuro". "No tenía ni metas ni objetivos. Y sigo sin tenerlos".
Noelia fue diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad, aunque la Justicia considera que esto no la incapacita. Su dura infancia y una violación múltiple confirmaron su intención, y trató de suicidarse arrojándose de un quinto piso; fue entonces cuando quedó parapléjica. "Ninguno de mi familia está a favor" de la eutanasia, que solicitó siendo ya mayor de edad y que, pese a que se trata de un proceso largo, parece que ha llegado a su fin: para poder llevar a cabo una eutanasia, el paciente ha de consentirlo cuatro veces, y en todas ellas puede dar marcha atrás.
Su padre es quien ha estado detrás de los recursos, uno tras otro, para tratar de impedirlo. Pero Noelia sigue sin entender por qué: "No me llama nunca, ni me manda mensajes ni nada. ¿Para qué me quiere viva?". Es consciente del sufrimiento de su familia, pero le pesa "todo el dolor" que ha sufrido "durante todos estos años". "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir".
A diferencia del suicidio asistido, en los casos de eutanasia es el personal cualificado de un centro médico el responsable de poner en marcha el proceso, de administrar el medicamento que provoca la muerte. Y el proceso de Noelia, al fin, termina hoy.
