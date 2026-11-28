La concejal de Vox en Jaca, Marta Moreno, víctima de una agresiójn este sábado en la localidad altoaragonesa

Los detalles Los hechos han tenido lugar en la calle Gil Berges, en la zona de bares de la ciudad, donde la joven habría llamado "fascista" a la edil cuando le ha agredido.

La Policía Nacional ha detenido en Jaca (Huesca) a una joven de 22 años acusada de un delito de odio y lesiones tras agredir a la concejala de Vox, Marta Moreno, con un puñetazo en el ojo. El incidente ocurrió en la calle Gil Berges, en la zona de bares, donde la agresora llamó "fascista" a Moreno antes de atacarla. Vox ha condenado la agresión, señalando que ha dejado secuelas en el globo ocular de Moreno y que fue motivada por razones políticas, ya que la agresora la identificó por su cargo. Vox insta a otras formaciones a condenar la violencia, afirmando que en democracia "no hay lugar para la violencia".

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Jaca (Huesca) a una joven de 22 años como presunta autora de un delito de odio y lesiones tras propinar un puñetazo en el ojo a la concejala de Vox en el consistorio, Marta Moreno.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, han tenido lugar en la calle Gil Berges, en la zona de bares de la ciudad, donde la joven habría llamado "fascista" a la edil cuando le ha agredido.

Vox ha condenado en un comunicado la agresión que, según ha indicado en un comunicado, ha dejado secuelas a Moreno en el globo ocular. Una agresión que, según la formación, ha sido "por motivos políticos", dado que la agresora reconoció e identificó a Moreno por las funciones que desempeña como concejala en la localidad.

Desde Vox han emplazado al resto de formaciones políticas a condenar la agresión sufrida por Marta Moreno, porque en democracia "no hay lugar para la violencia". En este sentido, Santiago Abascal ha pedido al Gobierno y a candidatos a las elecciones que condenen la agresión.

"Hasta en el día de reflexión utilizan la violencia política", ha lamentado el presidente de Vox en un mensaje publicado en X.

Abascal ha "exigido" al Gobierno y a los demás candidatos la condena de esta agresión , al tiempo que ha pedido a todos los españoles que mantengan la calma y la determinación en estas horas tan importantes .

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