Juicio en la Audiencia Provincial de Cuenca al hombre que mató a su mujeres e hijos en Las Pedroñeras.

Los detalles El suceso ocurrió en 2024 y el asesino reconoció los hechos. El hombre tenía una orden de alejamiento de su mujer y, antes del asesinato, envió mensajes amenazantes a la víctima.

La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a un hombre a dos penas de prisión permanente revisable y 28 años de cárcel por asesinar a su mujer y a sus dos hijos en Las Pedroñeras en junio de 2024. Además, deberá indemnizar con 1,24 millones de euros a los familiares de las víctimas y será expulsado de España tras cumplir su condena. El tribunal destacó la violencia y alevosía del crimen. El acusado, que tenía una orden de alejamiento, fue condenado también por quebrantamiento de condena y allanamiento de morada. Se le prohibirá regresar a Las Pedroñeras y tendrá cinco años de libertad vigilada.

La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a dos penas de prisión permanente revisable y a otros 28 años de cárcel al hombre acusado de asesinar a su mujer y a sus dos hijos de ocho y tres años en Las Pedroñeras (Cuenca) en junio de 2024.

La sentencia, facilitada este viernes a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, también condena al acusado a indemnizar con un total de 1,24 millones de euros a los padres de la mujer asesinada y abuelos de los niños y a los hermanos de la víctima y tíos de los niños.

Además, la Audiencia Provincial ha acordado la expulsión del territorio nacional del acusado, de nacionalidad marroquí, tras el cumplimiento íntegro de todas las penas de prisión impuestas en la sentencia, que establece que se adelantará su expulsión si el penado accede al tercer grado penitenciario. Asimismo, tendrá prohibido regresar al territorio nacional por plazo de diez años a contar desde la fecha de la expulsión.

Según los hechos probados por el jurado popular, el condenado se introdujo en la madrugada del 28 de junio de 2024 en la casa donde estaban su mujer y sus hijos y acabó con sus vidas usando un cuchillo que había cogido de su trabajo como matarife. Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Cuenca, el acusado reconoció los hechos sin matización o puntualización alguna.

Por el asesinato de su mujer, el tribunal le condena a 28 años de prisión; mientras que se han decretado dos prisiones permanentes revisables por los asesinatos de sus dos hijos.

El tribunal subraya la "violencia empleada" por el acusado e indica que el crimen se cometió con ensañamiento y alevosía, ya que las víctimas no tuvieron "ninguna posibilidad real de defensa".

Tenía una orden de alejamiento

La sentencia recoge que el acusado "mostró episodios de violencia y celos hacia su esposa" durante sus años de matrimonio, lo que llevó a la mujer a denunciarle el 20 de octubre de 2023 y lo que motivó que el acusado fuera condenado a no acercarse a su mujer el 24 de octubre de ese año por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Durante el tiempo que estuvo activa esa orden, el acusado envió mensajes de contenido amenazante e intimidatorio a la víctima y vulneró con su presencia su intimidad del domicilio en dos ocasiones, incluida la madrugada en la que se produjeron los asesinatos.

Por ello, además de por los tres asesinatos, se le condena por un delito de continuado de quebrantamiento de condena, con un año de prisión, y un delito de allanamiento de morada en concurso medial con esos delitos de asesinato.

En el caso de que, una vez cumplida su condena, no se procediera a su expulsión del territorio nacional, se estipula la prohibición de residir o acudir a la localidad de Las Pedroñeras por tiempo de diez años superior al de la pena efectiva cumplida de prisión; así como cinco años de libertad vigilada.

Respecto a las indemnizaciones, se le condena a pagar a los padres de su mujer y abuelos de los menores con la cantidad de 260.000 euros a cada uno de ellos; y a los cuatro tíos y hermanos, en la cantidad, cada uno de ellos, de 180.000 euros.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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