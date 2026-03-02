Ahora

Detienen a un hombre tras confesar haber matado a su casera en Madrid

Los detalles Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid había informado previamente de la muerte violenta de una mujer, de unos 30 años, en la calle Oropéndola de la capital.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que a primera hora de la mañana se ha personado en la Comisaría de Policía situada en el distrito madrileño de Carabanchel para confesar que había matado a su casera, una mujer de unos 30 años.

Así lo han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press. Previamente, desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid habían informado de la muerte violenta de una mujer en la calle Oropéndola de la capital.

Sanitarios del SUMMA112 se han trasladado sobre las 09:00 horas de este lunes a la citada calle tras recibir un aviso de la Policía Nacional. En la vivienda han encontrado a una mujer sin signos de vida, y tan solo han podido confirmar el fallecimiento.

Al lugar se han trasladado agentes de la Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación, según ha confirmado más tarde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

