Detienen a un hombre tras confesar haber matado a su casera en Madrid

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional tras confesar en la Comisaría de Carabanchel, Madrid, que había asesinado a su casera, una mujer de unos 30 años. La muerte violenta fue reportada por Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, indicando que ocurrió en la calle Oropéndola. Sanitarios del SUMMA112 acudieron al lugar alrededor de las 09:00 horas, donde solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. La Brigada Provincial de la Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios están a cargo de la investigación, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

