Edu Galán: "La Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda y esto no puede depender del voluntarismo de un casero a acogerse a una medida"

"¿Por qué tenemos tanto miedo de intervenir en el mercado?", se ha preguntado el escritor, quien ha destacado que en A Coruña "se han topado" los alquileres y se ha conseguido que bajen de media "casi 100 euros" en cuestión de meses.

Edu Galán ha reaccionado en La Roca al anuncio del Gobierno de la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas. "Esta medida me parece totalmente contradictoria con el espíritu de la Constitución. La Constitución dice que los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, y esto no puede depender del voluntarismo de un casero para acogerse a una medida o no", ha manifestado el escritor.

Así, Galán ha defendido que "el Estado debe, de alguna forma, intervenir de una forma seria en el mercado", tras lo que ha puesto como ejemplo a A Coruña. "En julio de 2025 se declaró zona tensionada y el Gobierno local del PSOE ha topado los alquileres, algo muy criticado por la oposición del PP, pero de julio a diciembre la media de alquileres de A Coruña ha bajado en casi 100 euros", ha destacado.

En este punto, el escritor se ha preguntado que "por qué tenemos tanto miedo de intervenir en el mercado". "Este mercado no se refiere a ir al cine, y está declarado como la sanidad un derecho de todos los españoles. ¿Por qué tenemos tanto miedo de intervenirlo desde el Estado?", ha insistido.

