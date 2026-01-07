Los efectos del genocidio en Gaza en la vida de los niños palestinos: son "como muertos vivientes" sin esperanza de futuro

Imagen de archivo. Un par de zapatos durante un homenaje a los fallecidos en la guerra en Gaza.

Los detalles La guerra ha erosionado la esperanza de futuro de los jóvenes y su fe en el sistema internacional. El análisis señala la urgente necesidad de una mayor ayuda internacional para la educación en toda Palestina.

Un estudio de la Universidad de Cambridge y el Centro de Estudios Libaneses revela el devastador impacto de más de dos años de guerra en Gaza sobre los niños palestinos. La investigación, realizada en colaboración con la UNRWA, destaca que muchos niños están demasiado débiles para jugar y sufren hambre, trauma y pérdida de educación, sintiéndose "como muertos vivientes". El informe subraya la urgente necesidad de ayuda internacional para la educación en Palestina, mientras que la situación en Cisjordania también es crítica. Los niños han perdido años de educación debido a la guerra y la pandemia, y la recuperación educativa podría costar 1.380 millones de dólares. Sin embargo, la ayuda internacional es insuficiente, con solo el 5,7% de los fondos necesarios proporcionados hasta ahora.

Más de dos años de guerra de Gaza han dejado a muchos niños palestinos demasiado débiles para aprender a jugar, convencidos de que serán asesinados por ser gazatíes y pasando hambre, sin recibir la educación necesaria y con la sensación de ser "como muertos vivientes".

Esas son las conclusiones de un nuevo estudio dirigido por la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y el Centro de Estudios Libaneses, adscrito a esa institución universitaria.

El trabajo fue realizado en colaboración con la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y se basa en datos de agencias de la ONU, organizaciones benéficas y ONG, junto con entrevistas con personal de organizaciones de ayuda, funcionarios gubernamentales, docentes y estudiantes.

El análisis señala la urgente necesidad de una mayor ayuda internacional para la educación en toda Palestina, independientemente de si se mantiene o no el actual alto el fuego en Gaza.

El informe, que sigue a un estudio similar de 2024, ofrece un análisis exhaustivo de cómo la guerra en Gaza ha devastado la vida de los niños. Junto con la evidencia de un sistema escolar destrozado, analiza cómo la violencia, el hambre y el trauma han erradicado cualquier sensación de infancia normal.

Describe a niños que se desploman de agotamiento y a quienes se les dice que no jueguen para conservar energía. Hasta el reciente alto el fuego, sugiere, muchos padres y maestros tenían que elegir entre mantener la educación de los niños y su supervivencia, y algunos sobrevivían con tan solo un plato de lentejas al día.

Al borde del "colapso total"

Uno de los hallazgos más impactantes es que la guerra ha erosionado la esperanza de futuro de los jóvenes palestinos y su fe en el sistema internacional. Testigos presenciales hablaron de la creciente ira de los niños y el desmoronamiento de la fe en valores como la paz y los derechos humanos.

"Los estudiantes preguntan sobre la realidad de esos derechos. Sienten que los matan simplemente por ser gazatíes", declaró un miembro del personal de una organización internacional al equipo de investigación.

"Hace un año dijimos que la educación estaba bajo ataque; ahora las vidas de los niños están al borde de un colapso total", según Pauline Rose, directora del Centro de Investigación para el Acceso y el Aprendizaje Equitativo de la Universidad de Cambridge.

Por otro lado, el estudio advierte sobre el grave riesgo de que surja una generación "perdida" en Gaza por la combinación de los impactos educativos, físicos y psicológicos de la guerra. Al 1 de octubre de 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó de la muerte de 18.069 estudiantes y 780 miembros del personal educativo en Gaza, y de que 26.391 estudiantes y 3.211 docentes resultaron heridos.

Save the Children estima que, durante los combates, 15 niños sufrieron lesiones que les cambiaron la vida cada día. El informe halló evidencia de una desesperación generalizada. Los docentes relataron que los padres se preguntaban: "¿Por qué debería preocuparme por la educación de mis hijos si sé que morirán de hambre?".

Un grupo de discusión reveló que los menores tenían "miedo a todo"; otro informe, citado en el estudio, describió a los niños de Gaza sintiéndose "como muertos vivientes".

Cinco años perdidos

Por otro lado, el estudio indica que los niños en Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación por los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la covid-19 y luego por la guerra.

Aunque la UNRWA y el Ministerio de Educación palestino han puesto en marcha medidas de aprendizaje temporales y a distancia, estas se han visto obstaculizadas por la violencia continua, los daños en la infraestructura y la escasez crónica de recursos.

El cálculo de la pérdida de aprendizaje incorpora los efectos acumulativos del trauma y la hambruna. Hasta octubre de 2025, casi 13.000 niños en Gaza habían recibido tratamiento por desnutrición aguda, 147 de los cuales murieron.

Dados estos efectos acumulativos, los autores calculan que si las escuelas permanecen cerradas hasta septiembre de 2027, muchos adolescentes estarán una década por detrás de su nivel educativo esperado.

La situación en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, también se considera desesperada. Allí, 891 estudiantes y 28 profesores han sido asesinados o heridos por colonos o fuerzas israelíes desde octubre de 2023, y cientos más han sido arrestados, a menudo por motivos que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU considera "arbitrarios".

Además, las escuelas han sido cerradas esporádicamente o en algunos casos clausuradas. Los autores estiman que los niños en estas zonas han perdido un mínimo de 2,5 años de educación.

La enseñanza, en crisis

En toda Palestina, los profesores describieron su profesión como desmoralizada y en crisis. Un miembro del personal de una organización internacional afirmó que los docentes estaban "trabajando día y noche" para garantizar que los niños siguieran recibiendo algún tipo de educación y que muchos no habían tenido un día de vacaciones en dos años.

El estudio calcula que el coste de la recuperación educativa en toda Palestina podría ascender a 1.380 millones de dólares. "Los docentes y orientadores están demostrando 'sumood' (firmeza) y compromiso con la preservación de la identidad palestina a través de la educación, pero la magnitud de la necesidad es inmensa. Se necesitarán miles de nuevos docentes para reemplazar a los que se han perdido o para apoyar una recuperación completa del aprendizaje. Invertir en el profesorado es crucial para reconstruir y restaurar la educación en Palestina", según Yusuf Sayed, profesor de Educación de la Universidad de Cambridge.

Con Gaza sumida en una parálisis económica casi total, la educación dependerá de la ayuda extranjera en el futuro previsible. A pesar de ello, el estudio halló indicios de fatiga de los donantes. De los 230,3 millones de dólares estadounidenses solicitados para educación en 2025, solo el 5,7% se había proporcionado hasta julio, lo que equivale a unos 9 dólares estadounidenses por niño. Se estima que se necesitan 1.155 dólares estadounidenses (985 euros) por persona para la reconstrucción completa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.