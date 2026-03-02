Juventud activa el 'Buzón de las Becarios' para recibir denuncias anónimas de abusos a las personas en prácticas

¿Por qué es importante? El buzón permitirá a becarios y exbecarios denunciar de forma anónima irregularidades en sus prácticas, como la sustitución encubierta de empleados, la asunción de tareas estructurales, la falta de tutorización o funciones ajenas a su formación.

El Ministerio de Juventud e Infancia activa este lunes un nuevo frente contra el abuso en las prácticas. A través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), pondrá en marcha el 'Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas', una herramienta creada en colaboración con el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para canalizar denuncias anónimas sobre posibles fraudes.

La iniciativa será presentada en un acto con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y permitirá que becarios y exbecarios comuniquen irregularidades detectadas durante su periodo de formación.

Entre las prácticas denunciables figuran la ausencia de relación entre los estudios y las tareas asignadas, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización de funciones estructurales propias de un empleado, la falta de tutorización efectiva o la imposición de cometidos ajenos al carácter formativo de la práctica.

El Injuve recopilará las comunicaciones y las trasladará a la Inspección de Trabajo para que evalúe la apertura de actuaciones. El objetivo, según el departamento, es "reforzar la protección de la juventud en el ámbito laboral" mediante un canal que permita detectar fraudes y corregir desviaciones en una figura concebida para formar, no para abaratar costes.

Desde el Ministerio subrayan que el colectivo de becarios ha soportado históricamente "altos grados de explotación" bajo fórmulas que desvirtúan el sentido pedagógico de las prácticas. El nuevo buzón se suma así al Estatuto del Becario aprobado el pasado año, que establece un marco de derechos y contempla sanciones de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan la normativa.

El trasfondo estadístico refuerza la medida. Según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido alguna forma de explotación laboral a lo largo de su trayectoria, ya sea mediante trabajos sin contrato, figuras de falso autónomo, becas no remuneradas o fórmulas de contratación precaria.

El buzón forma parte, además, de un convenio más amplio entre el Injuve y la Inspección de Trabajo orientado a intensificar el control sobre las condiciones laborales de los jóvenes, considerados un colectivo especialmente vulnerable. El acuerdo incluye campañas informativas, acciones formativas y actuaciones específicas de supervisión en sectores con mayor presencia de empleo juvenil.

