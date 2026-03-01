Ahora

El buen tiempo anima a salir

Sinfín de rescates en montaña este fin de semana: un hombre se salva gracias a un árbol tras precipitarse por un acantilado

Los detalles El buen tiempo de este fin de semana ha animado a muchos practicar deporte al aire libre y se han multiplicado los rescates de montañas. Hay zonas en las que los Bomberos han tenido que encadenar actuaciones.

Rescate de montaña
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este fin de semana, los servicios de emergencia han tenido que hacer un sinfín de rescates en montaña. En Tarragona, los bomberos han rescatado a un hombre que se ha precipitado por un acantilado mientras hacía una ruta. Su salvavidas ha sido un árbol que crece en la misma pared de la montaña. Allí ha estado sujetando literalmente su vida hasta que el helicóptero ha aterrizado a 20 metros de él.

No ha pasado ni una hora cuando llegaba otro aviso, esta vez en la provincia de Lleida. Allí, dos hombres han quedado colgando al vacío a 60 metros de altura bajo sus pies. Sin poder avanzar ni retroceder, han esperado allí hasta que les han ayudado desde arriba.

La que no ha salido ilesa de su ruta ha sido una excursionista que se ha hecho daño en el tobillo en Gavà, en Barcelona, aunque los servicios de emergencia han conseguido que un médico la atendiera desde las alturas.

También hay quien ha preferido pasar el día en la playa y aún así ha sido escenario de otro accidente. Un parapentista ha caído junto a un peñón en Vizcaya, desde donde ha tenido que ser trasladado al hospital. Y en la misma provincia ha habido otro herido, de nuevo en montaña, en Peñas Negras.

Y los rescates no han quedado ahí, porque también han tenido que ayudar a otro montañero herido en Palencia. En estos días, los servicios de emergencia no han dado abasto. De ahí, la importancia de ser muy precavido al salir a la montaña.

