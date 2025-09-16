'La Manada' de Castelldefels pacta hasta 8 años de cárcel (frente a los 53 años que les pedían) por violar en grupo a tres mujeres

Imagen del grupo del WhatsApp de 'La Manada' de Castelldefels, una foto de 'La Manada' de San Fermín

Los detalles La manada de Pamplona era su referente, la tenían como foto de WhatsApp: son 5 amigos de Castelldefels que actuaban como auténticos depredadores: buscaban chicas, las emborrachaban y abusaban de ellas.

Los cinco hombres conocidos como la 'Manada' de Castelldefels han aceptado penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel por violar en grupo a tres mujeres durante la pandemia. Inicialmente enfrentaban penas de 53 años. Los acusados compartían un chat llamado K-Team Manada, donde se comparaban con la 'Manada' de los Sanfermines y discutían las violaciones. Han pactado con la Fiscalía y las acusaciones una rebaja de condenas a cambio de indemnizar a las víctimas con más de 30.000 euros y pedirles perdón. La investigación de los Mossos d'Esquadra confirmó que las víctimas no dieron su consentimiento y que los acusados se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad.

Los cinco hombres de la conocida como 'Manada' de Castelldefels (Barcelona) han aceptado este martes penas de hasta ocho años y cinco meses de cárcel, frente a las 53 que afrontaban inicialmente, por violar en grupo a tres mujeres a quienes durante la pandemia invitaban a fiestas en un piso de la localidad, aprovechándose de su baja autoestima. Este martes se han sentado en el banquillo de los acusados para escuchar su sentencia.

Los procesados compartían un chat de WhatsApp, llamado K-Team Manada, en el que se comparaban con la llamada 'Manada' de los Sanfermines y cuya imagen era precisamente una foto de esta.

En dicho grupo intercambiaban mensajes y hablaban de las violaciones, con frases como: "Tened mucho cuidado y esto que no salga a la luz, ¿eh? Y sobre todo no os jactéis e intentad hacerlo cada vez menos. Más después de lo que pasó en 'La Manada'".

Los acusados han pactado, finalmente, con la Fiscalía y las acusaciones particulares una rebaja sustancial de las condenas a las que se exponían, a cambio de pagar a las víctimas indemnizaciones de algo más de 30.000 euros y pedirles perdón por el daño causado.

El ministerio público solicitaba inicialmente penas de 53 años de prisión para los acusados, que finalmente han aceptado condenas de entre los tres años y once meses y los ocho años y cinco meses de prisión y, además de reconocer las tres agresiones sexuales que se les imputaban, han admitido que integraban un grupo criminal para violar a mujeres vulnerables.

La investigación que llevó a cabo los Mossos d'Esquadra fue contundente: los acusados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y ellas no dieron su consentimiento.