En un acto del 25N

Detenido un hombre en Palma tras explicar su sobrina de nueve años en su colegio que la había violado

Los detalles La menor detalló en un acto celebrado por el 25N que su tío la había agredido sexualmente de forma reiterada desde el pasado verano.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 29 años acusado de agredir sexualmente a su sobrina de nueve después de que la niña verbalizara lo que había sufrido en un acto celebrado el martes en su colegio en Palma por el 25N, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según ha avanzado este jueves el diario 'Última Hora' y ha confirmado la Agencia Efe a través de fuentes policiales, la menor reveló que su tío la había agredido sexualmente de forma repetida desde el pasado verano al finalizar el acto del 25N en el centro educativo donde cursa sus estudios, lo que provocó que los docentes se pusieran inmediatamente en contacto con los padres.

Tras ello, la madre acudió al hospital de Son Espases, centro sanitario que alertó al juzgado de guardia tras el examen realizado por un pediatra de urgencias.

Una vez llevada a cabo la revisión de la menor, se activó el protocolo correspondiente y se informó a la Policía Nacional de que la progenitora de la menor pretendía denunciar.

Los Agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) mantienen abierta una investigación para aclarar los hechos, que de momento se ha saldado con la detención del tío de la menor acusado de haberla agredido sexualmente.

