Detienen a una pareja por agredir sexualmente a la hija de ella, menor de edad

Los detalles Los hechos se han conocido después de que la menor contara a la pareja de su padre las prácticas sexuales a las que supuestamente la sometían su madre y el novio de esta cuando tenía seis años de edad.

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja como presuntos autores de un delito de agresión sexual a la hija de ella, una "menor de corta edad".

Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones fueron realizadas por agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, la del hombre (nacido en 1980) el pasado 19 de noviembre y la de la mujer (nacida en 1978) el día 20.

Ambos fueron detenidos por un delito de agresión sexual hacia la menor, "de corta edad", según las fuentes, que han indicado que ambos fueron puestos a disposición judicial.

Según informa el diario Las Provincias, los hechos se han conocido después de que la menor contara a la pareja de su padre las prácticas sexuales a las que supuestamente la sometían su madre y el novio de esta cuando tenía seis años de edad.

Tras la denuncia interpuesta por el padre biológico de la niña y las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, la pasada semana fue detenida la madre de la menor y su compañero sentimental, ambos de nacionalidad española, según indica el diario.

El juzgado acordó la libertad de ambos y les impuso, como medida cautelar, una orden de alejamiento de la menor, que ahora tiene ocho años.

