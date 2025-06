Lágrimas y enfado de los devotos por la restauración de la Macarena de Sevilla: "¿Qué ha hecho? Son unos mamarrachos"

No es su virgen de la Macarena. No la reconocen. Así lo sienten los hermanos y hermanas que han acudido esta mañana en procesión a ver a su querida Macarena. Los devotos siguen indignados una semana después de que el rostro de la Macarena haya sido restaurado.

Algunos incluso lloran impactados a la salida de la Basílica tras verla. "La veo entera cambiada, su mirada no es la misma de antes, no expresa lo mismo que antes", explica una joven. "Yo no sé, a mí me ha dado mucha pena. No es ella. Para mí nos la han cambiado, esa no es mi Macarena", dicen otros con una mezcla de tristeza y enfado. "¿Qué ha hecho? Son unos mamarrachos los que están ahí dentro", estalla otra de las fieles congregadas.

Desde las 8:00 horas de la mañana, los sevillanos hacen cola en la Basílica. La hermandad ha puesto a la virgen en veneración para que los hermanos puedan verla de cerca y analizar cada uno de los cambios.

Las pestañas han sido lo más polémico. "Una cosa es limpiarla y otra es ponerla esas pestañas, esos ojos chinos", critica una de las devotas.

En 24 horas han visto tres Macarenas distintas. Retoque a retoque. "Le pusieron las pestañas y eso no le pega a ella. La he visto más fina (de cara)", insiste otra devota. Algunos incluso han somatizado el pesar de la virgen. "Llevo dos días mala, dos días que no tengo ganitas de nada", confiesa un mujer. Otros incluso van mas allá y deslizan que incluso podrían haberles dado el cambiazo. "La Macarena la estarán arreglando. Yo no creo que lo que le hicieron en 24 horas lo arreglen. Han puesto a esa ahí para callar la boca", defiende otro de los fieles que han acudido a ver la talla. Esta tarde se ha convocado una concentración para exigir responsabilidades.