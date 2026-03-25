La Justicia rechaza las cautelares que pedía Abogados Cristianos para paralizar la eutanasia de Noelia

Los detalles La joven pide un muerte digna que sendos tribunales de justicia y médicos han avalado. Hoy está un paso más cerca después de que el juzgado haya rechazado las cautelarísimas que pedía la fundación ultracatólica, que ahora insiste en que se la someta a un tratamiento psiquiátrico antes de la eutanasia.

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha rechazado el último intento de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos para detener la eutanasia de Noelia, programada para mañana tras un año y medio de litigios. La fundación había solicitado medidas cautelarísimas para suspender el procedimiento, pero el juzgado se declaró incompetente para resolver la cuestión. En agosto de 2024, lograron paralizar temporalmente la eutanasia mediante un recurso presentado por el padre de Noelia. Sin embargo, todos los recursos han sido agotados y los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, respaldados por informes médicos y decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado el último intento de la fundación ultracatólica Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de Noelia, prevista para mañana tras un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso que presentó su padre.

La entidad ultracatólica, según ha explicado esta mañana en un comunicado, ha solicitado suspender la eutanasia mediante unas medidas cautelarísimas presentadas ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que Abogados Cristianos presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia. No obstante, el juzgado ha denegado las medidas solicitadas argumentando que no es el competente para resolver sobre esa cuestión.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para mañana, según ha explicado la propia Noelia.

En su último intento fallido por detener la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos ha pedido esta mañana al juzgado de instrucción que acuerde de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- que Noelia sea sometida a un tratamiento psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

Los avales de la Justicia y de los profesionales médicos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya avaló la eutanasia de la joven, que sufre una lesión medular que afecta a su movilidad, aunque estimó el recurso del padre al entender que tenía derecho a ser parte en el procedimiento.

En la sentencia, el alto tribunal catalán dijo carecer de argumentos que le permitieran sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dada la existencia de informes médicos que acreditan el pleno cumplimiento de los requisitos.

En primera instancia, la jueza ya concluyó que la chica tenía derecho a recibir la eutanasia después de valorar los informes positivos de todos los profesionales médicos que, en su diagnóstico, coincidieron en que padecía un sufrimiento.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó suspender la eutanasia a la joven mediante una resolución del 10 de marzo, en la que desestimó la petición de medidas cautelares solicitada por Abogados Cristianos.

El Tribunal de Estrasburgo se pronunció después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera de forma unánime el recurso del padre, que pedía suspender la eutanasia, y de que el Tribunal Supremo rechazara en enero el recurso de casación en el mismo sentido.

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