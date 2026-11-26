Los detalles La medida, solicitada por el Ministerio Fiscal, tiene como objetivo salvaguardar el resultado de la investigación judicial. Según expone la magistrada, a fecha de hoy subsisten los motivos originales que dieron lugar a declarar el secreto de sumario.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, ha decidido prorrogar el secreto de sumario del caso del accidente ferroviario de Urda hasta el 28 de diciembre. Esta medida, solicitada por el Ministerio Fiscal, busca proteger el desarrollo de la investigación judicial. La jueza argumenta que persisten los motivos originales que llevaron a declarar el secreto de sumario el 28 de octubre, día del accidente. Además, se ha levantado la prohibición de acceso y de difusión de imágenes de la zona del siniestro. El accidente ocurrió cuando un tren en la vía Madrid-Sevilla colisionó con otro detenido en Urda, causando 69 muertes.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, ha dictado un auto con motivo del accidente ferroviario de Urda en el que se acuerda la prórroga del secreto de sumario que afecta a la totalidad del procedimiento judicial abierto.

La prórroga, solicitada por el Ministerio Fiscal, se extenderá hasta el próximo 28 de diciembre y tiene como objetivo el salvaguardar el resultado de la investigación judicial.

Según expone la jueza instructora, a fecha de hoy subsisten los motivos originales que dieron lugar a la declaración del secreto de sumario, acordada el pasado 28 de octubre, día en el que tuvo lugar el accidente.

Ante esto, se ha acordado esta prórroga, sin perjuicio de nuevas prórrogas o, en su caso, el alzamiento de la medida.

En otra resolución, una providencia fechada también a día 26 de noviembre, la jueza instructora deja sin efecto las medidas acordadas el 28 de octubre, relativas a la prohibición de acceso de terceras personas a la zona donde se produjo el accidente ferroviario, al igual que la prohibición de toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

El siniestro sucedió el 28 de octubre, cuando un tren que circulaba por la vía Madrid - Sevilla colisionó con otro que estaba parado en Urda, provocando la muerte de 69 personas.

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