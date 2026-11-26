Los detalles Medio centenar de docentes han protestado frente a la Real Casa de Correos, después de que no se les permitiera entrar, para reclamar a Ayuso que escuche sus reivindicaciones tras 44 días de huelga en la educación pública madrileña.

Medio centenar de docentes de la educación pública de la Comunidad de Madrid se han concentrado este jueves frente a la Real Casa de Correos para reclamar mejoras en el sistema educativo y exigir una reunión con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La protesta ha coincidido con la inauguración del tradicional belén de la Comunidad de Madrid, presidida por la presidenta regional y su Ejecutivo. Los profesores han intentado acceder al edificio, pero no se les ha permitido la entrada, por lo que han trasladado su reivindicación al exterior, donde han protestado mientras se celebraba el acto institucional.

Entre los manifestantes se encontraba Jesús, profesor de Literatura en un centro público de La Parla, que ha explicado el sentido de la concentración: "Estamos cantando, ¿no se trata de eso?". El docente ha insistido en que su objetivo es conseguir que el Gobierno regional se siente a escuchar sus demandas después de 44 días de huelga: "Venimos a pedir que se siente. 44 días de huelga son muchos días de huelga y lo que queremos es una atención; de lo contrario, que se haga a un lado".

El profesor ha reclamado que Ayuso atienda unas reivindicaciones que considera justas tanto para los trabajadores como para los alumnos. "Queremos que nos escuche, que atienda a las reivindicaciones que creemos que son justas para el profesorado y para el alumnado", ha señalado. Y ha apelado a la responsabilidad de quienes gestionan la educación pública: "Alguien que tiene que gestionar la educación pública tiene un cometido, que es escuchar a los docentes, que somos quienes estamos en el día a día".

Los docentes cuestionan la subida de 400 euros anunciada por Educación

Preguntado por el anuncio de la Consejería de Educación de una subida salarial de hasta 400 euros para los profesores, en función de su antigüedad, Jesús ha cuestionado que se presente como una mejora de las condiciones que reclama el colectivo. A su juicio, la medida no responde a las reivindicaciones que han motivado las movilizaciones y no supone una subida salarial real.

"Bueno, básicamente habría que revisar esa noticia. No es verdad. Básicamente, lo que tenemos que considerar es que esos 400 euros no es una subida real, es la famosa carrera profesional horizontal. No tiene nada que ver con lo que se está reivindicando, que realmente se trata de dignificar la profesión", ha explicado.

El docente ha pedido que se examine la comunicación difundida por el Ejecutivo autonómico y ha acusado a la Comunidad de Madrid de presentar la medida de forma engañosa: "Yo le invitaría a la gente que lea muy bien lo que ha comunicado la Comunidad de Madrid, porque básicamente es una manipulación, ni más ni menos".

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