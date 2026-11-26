¿Por qué es importante? El naufragio mantiene en alerta a Baleares por las 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba el carguero. Los expertos advierten de las consecuencias que un posible vertido tendría para la fauna marina y las praderas de posidonia.

Bajo las aguas cristalinas de Ibiza y Formentera se esconde uno de los ecosistemas marinos más valiosos del Mediterráneo. Un entorno de enorme riqueza natural que ahora mira con preocupación hacia el fondo del mar, donde yace el Med Emre, el buque que naufragó en la madrugada de este jueves a unas 25 millas al noroeste de Ibiza. En su interior transportaba cerca de 7.000 toneladas de gasóleo, una carga que mantiene en alerta a los expertos por el riesgo de un posible vertido.

El barco, de 120 metros de eslora y 17 de manga, fue construido en 2019 y navega bajo bandera de Malta. Dedicado al transporte de productos químicos, cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona con una carga de combustible equivalente a más de ocho millones de litros. Si llegara a derramarse en el mar, el gasóleo podría extenderse por efecto del viento y las corrientes, poniendo en peligro la biodiversidad de la zona.

Las consecuencias para la vida marina podrían ser importantes. Miguel Rodilla, experto en ecosistemas marinos de la Universidad Politécnica de Valencia, advierte de los efectos que tendría el combustible sobre las especies que habitan estas aguas: "Va a tener una toxicidad y, por lo tanto, va a estar afectando en este caso al zooplancton y a los peces que podamos tener en el medio".

Por el momento, ya se han detectado pequeñas manchas en el entorno del naufragio. Así lo ha confirmado Pablo Garriz, director de Emergencias de Baleares, que ha querido transmitir cierta tranquilidad ante estos primeros indicios: "Pequeñas irritaciones que ya han aparecido en el mar, pero es perfectamente normal".

Ante el riesgo de que la situación empeore, Salvamento Marítimo ha movilizado al buque Clara Campoamor y ha desplegado barreras de contención para evitar que el combustible se disperse. El dispositivo cuenta también con equipos especializados en la recogida de hidrocarburos y brazos flotantes para bombear el vertido. Rodilla explica cómo se desarrollaría la intervención: "Equipado con las barreras físicas que pueden contener ese vertido. Una vez en la superficie, un helicóptero que controla dónde van apareciendo las manchas".

A pesar de la preocupación, los expertos señalan que el gasóleo presenta algunas características que podrían facilitar las labores de control y limpieza. Es menos denso y menos tóxico que otros combustibles como el petróleo, además de tener una mayor capacidad de evaporación y degradación. Eneko Aierbe, del Centro Oceanográfico de Gijón, apunta precisamente a esta circunstancia: "Que sea más fácil de degradarse. También habrá una parte que se evapore".

La preocupación, sin embargo, va más allá de las posibles manchas en la superficie. La zona alberga especies de gran valor ecológico, como el atún rojo, diferentes crustáceos, tortugas y aves marinas. Un vertido también podría comprometer las praderas de posidonia oceánica, uno de los grandes tesoros naturales de Ibiza y Formentera. Estos bosques submarinos son fundamentales para la biodiversidad, sirven de refugio y alimento a numerosas especies y desempeñan un papel esencial en la conservación de la transparencia de sus aguas. Un ecosistema especialmente valioso cuya protección está ahora en el centro de todas las miradas.

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