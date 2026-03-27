La jueza investigará a la gestora del 112 que recogió el aviso del mal estado de la pasarela de Santander

El contexto La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una cántabra, una de la Guadalajara y una de Almería. Otra joven, de Ávila, fue ingresada en el hospital.

La magistrada que investiga la rotura de la pasarela de El Bocal en Santander ha cambiado la situación procesal de la gestora del servicio de emergencias 112, de testigo a investigada. Esta decisión se tomó después de que la gestora declarara sobre el aviso que recibió un día antes del siniestro, en el que murieron seis jóvenes. El cambio busca garantizar su derecho de defensa. La gestora del 112, junto a otros tres investigados, está implicada en el caso que busca esclarecer la tragedia. La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes estudiantes y la hospitalización de otra chica.

La magistrada que instruye la causa por la rotura la pasarela de El Bocal en Santander ha decidido pasar de testigo a investigada a la gestora del servicio de emergencias 112 que, el día antes del siniestro en el que murieron seis jóvenes, atendió el aviso de un vecino que alertaba del mal estado de ese paso.

La gestora del 112 ha prestado testimonio este jueves ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, quien ha cambiado la situación procesal de esa trabajadora de testigo a investigada, tras su declaración que se ha prolongado unos 45 minutos.

Fuentes judiciales han señalado que el objetivo de ese cambio ha sido garantizar el derecho de defensa de esa operaria del 112, lo que implica no declarar, no confesarse culpable o ser asistida por letrado.

La empleada del 112 Cantabria, que, según su abogado, lo está pasando "fatal", se suma así a los otros tres investigados que ya hay en esta instrucción: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la Policía Local a la que ella pasó el aviso.

Ella avisó a la Policía Local, la agente que cogió el teléfono también ha declarado hoy como investigada. Al igual que lo ha hecho el hombre que alertó del peligro 24 horas antes de la tragedia. "Hay un puente que está roto y cedido, si pasa un grupo de personas por ahí se matan", alertaba.

Por otro lado, también han comparecido como testigos clave los ciclistas que encontraron a las víctimas, y los vecinos que ya habían presentado quejas antes.

"Eso estaba abocado al fracaso, al desastre. Hemos escrito, hemos puesto un blog, ha sido una constante pedir que se quitara", señala Marisa Maliaño, portavoz de la Asamblea de Defensa de la Senda y la Costa. Estos son los primeros pasos para esclarecer una tragedia que podría haberse evitado.

La rotura de la pasarela provocó la muerte de seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, tres del País Vasco, una cántabra, una de la Guadalajara y una de Almería, y fue ingresada en el hospital otra chica de Álava, todos ellos compañeros de estudios.

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