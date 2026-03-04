Los vecinos habían avisado del mal estado de la pasarela de Santander que se ha cobrado cinco vidas

Los detalles Casi 24 horas después del colapso de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, todos los puentes están precintados. Cinco jóvenes han muerto y se busca a una chica desaparecida. Los vecinos denuncian ante las cámaras de laSexta que habían advertido del mal estado de las pasarelas.

¿Qué ocurrió en la pasarela derrumbada en Santander? Cinco jóvenes muertos y una chica desaparecida en una pasarela de madera de la playa de El Bocal que se vino abajo con todos ellos encima. Los vecinos cuentan que ese puente estaba en malas condiciones y que habían avisado de ello.

Hoy, los familiares de las víctimas siguen sin quitar la vista del mar. Continúa la búsqueda de una joven de 20 años. La familia aguarda, pendientes del dispositivo que peina la costa de Santander.

Aunque su mirada se desvía ante el punto cero de la tragedia: la pasarela de madera del Bocal, ahora precintada. Casi 24 horas después del colapso, la policía ya toma muestras. Según el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, "intentar encontrar responsables si no sabes la causa es bastante complicado".

Pero todos miran hoy a este proyecto de mejora de la senda, anunciado en 2014. Entonces, se paralizó supuestamente por la oposición de unos vecinos que esta semana se quejaron de su mal estado.

"Pues al final tiene que pasar una desgracia para que vallen los puentes, porque han vallado los de ahí alante ahora", señala una vecina. "No hay mantenimiento y en bloque habrá cedido todo ello", señala otro. "Igual se apoyaron para hacer fotografías", supone un tercer vecino.

Es una de las teorías. José Trigueros, de la Asociación Ingenieros de Caminos explica que "no se ha caído un tablón. Se ha desarmado la pasarela". "Puede ser el fallo de los anclajes", apunta. Oficialmente, remiten al secreto de sumario. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha llamado a la calma en un momento de tan reciente sufrimiento en las familia. "No nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta primera fase del rescate", ha señalado.

Porque buscan una desaparecida, pero hay cinco muertos entre los siete jóvenes que cayeron 20 metros abajo. Seis chicas y un chico de entre 19 y 22 años. El instituto en el que estudiaban está de luto y se han desplazado expertos para aportar ayuda psicológica a profesores y alumnos.

Sólo una de las jóvenes, de 19 años, pudo ser rescatada con vida. Su pronóstico es reservado.