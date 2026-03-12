La investigación apunta a que los tornillos de la pasarela que se derrumbó en Santander estaban muy oxidados

El contexto La infraestructura colapso cuando siete jóvenes de entre 19 y 22 años paseaban por la zona. Seis de ellos han muerto. La séptima víctima, una joven alavesa, resultó herida.

El acta de la Policía Científica sobre el suceso en El Bocal de Santander, donde murieron seis jóvenes al romperse una pasarela, revela que los soportes y la tornillería estaban "completamente oxidados" y muy corroídos. La inspección, realizada el 3 de marzo, muestra que la pasarela estaba en una zona rocosa de difícil acceso, y que parte de ella se desprendió, provocando la caída de los jóvenes. La magistrada ha abierto diligencias, citando a declarar a una agente de la Policía Local que no actuó tras una advertencia previa. También se investigan las llamadas al 112 sobre el mal estado de la pasarela y se solicita documentación al Ayuntamiento y a la Demarcación de Costas sobre su mantenimiento.

El acta de inspección de la Policía Científica realizada tras el suceso de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes al romperse una pasarela, recoge que los soportes de sujeción y la tornillería estaban "completamente oxidados", con zonas con "alta degradación por óxido" y corrosión.

El acta, que adelanta El Diario Montañés y a la que ha tenido acceso EFE, señala el momento de inicio de la actuación de los funcionarios de la Policía Científica, el pasado día 3 de marzo a las 17:00 horas, poco después del suceso, y la finalización, a las 22:30 horas de ese día.

Recoge que la sala del 091 de la Policía Nacional recibió una llamada para alertar de que se había derrumbado un puente en las proximidades de la playa de El Bocal, y que había "varios cuerpos flotando en el agua".

A consecuencia de estos hechos fallecieron seis jóvenes de entre 19 y 22 años: una de ellas de Igollo de Camargo (Cantabria), tres de Bizkaia, otra almeriense y otra de Guadalajara, y otra joven alavesa resultó herida.

El acta indica que la zona en la que se produjo el suceso es rocosa y de difícil acceso, con "varias grietas con profundidades aproximadas de 12 metros hasta el agua". Y en una de esas grietas de 95 metros de longitud a la salida al mar estaba el puente de madera y la pasarela del suceso.

En el momento de la inspección, los funcionarios observaron que parte de la plataforma de paso, de cinco metros, estaba en posición oblicua, "desprendida de su situación normal", de modo que quedaba "en forma de tobogán con caída directa a la grieta, sujeta por un extremo".

Faltaba una de las lamas de madera de la plataforma y otra parte similar en el otro extremo del puente, y se observaba en el mar, "en el fondo de la grieta, restos de lamas y vigas", dice el acta.

En los laterales del puente están las zonas de anclaje, en las que se alternan soportes metálicos con sujeción de tornillería. "Se observan todos los soportes de sujeción y la tornillería empleada para la unión de ambas partes del puente completamente oxidados, con ausencia de las zonas de apoyo de los soportes en toda ellas", se indica en el documento.

También recoge que en las zonas más cercanas a los extremos del puente, en la base de tierra y roca, había "restos metálicos con alta degradación por óxido, compatibles con el material de los soportes de anclaje de la estructura".

Otros cuatro puntos de anclaje restantes, a través de un único tornillo desde la plataforma al lateral del puente, también tenían "un alto nivel de corrosión todos ellos".

Tres familias personadas en la causa

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander abrió diligencias tras los hechos y por el momento están personadas en la causa las familias de tres víctimas y el Consistorio.

La magistrada ha citado a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela y no tomó ninguna medida, después de que un vecino de la zona hubiera advertido del mal estado en el que se encontraba.

También ha citado como testigos a dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora de ese servicio de emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

La magistrada también ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera de Santander ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, reclama que se le entreguen los audios.

También ha requerido a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga respecto al estado de conservación y mantenimiento.

