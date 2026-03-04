¿Quién era responsable del estado de la pasarela mortal de Santander? Desde 2017 no consta mantenimiento

Los detalles 24 horas después del colapso de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander; continúan las labores de búsqueda de una joven desaparecida. Tanto Ayuntamiento como Ministerio aseguran que no es el momento de "pelearse políticamente".

A la conmoción y la tristeza se unen las labores de búsqueda de la joven que continúa desaparecida en Santander. Llevan toda la jornada de este miércoles buscándola, tras el accidente de una pasarela en Santander. En total, siete jóvenes cruzaban por esta estructura cuando colapsó y cayeron al mar, entre rocas y desde altura. El fatídico accidente se salda, por ahora, con cinco víctimas mortales, que solo tenían entre 19 y 22 años. Todas estudiaban el mismo módulo de FP.

Ahora, la pregunta que más se escucha entre las expresiones de dolor es: ¿de quién es responsabilidad el estado y mantenimiento de esta pasarela litoral? Porque ha resultado ser mortal.

Tanto Ayuntamiento como Ministerio aseguran que no es el momento de hablar de esta cuestión. Es más, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha sido completamente clara al decir: "Lo que se ha acordado es que no nos vamos a pegar políticamente mientras estemos en esta primera fase de rescate". Además, Ayuntamiento y Ministerio se han comprometido a entregar toda su documentación al juez.

Mientras tanto, ya hay diligencias abiertas con la Policía Nacional recogiendo pruebas para saber las causas, para descubrir por qué venció la pasarela.

Porque hay que recordar que los vecinos ya habían denunciado el estado de abandono de la estructura. "Hay gente que se había quejado y puesto esta semana misma una queja, porque el puente no estaba en condiciones", explica una mujer que vive en la zona. "Ayer por la mañana ha vuelto, para ver si le habían hecho caso, si lo habían vallado, y no han hecho caso", insiste.

Las fechas claves de las obras

Las fechas serán importantes para la investigación. Es en 2013 cuando se realiza el proyecto de esta pasarela por parte del Ministerio de Medio Ambiente, entonces de Transición Ecológica.

En 2014 se para ese proyecto por las quejas de vecinos y ecologistas. No estaban de acuerdo con la utilización de tanto hormigón, entre otras cosas. Y después, hasta 2016 no se encuentra un nuevo proyecto para la mejora de los caminos de la zona, un plan del Ministerio que sugería evitar pasarelas en la zona y que sí apoyaban los vecinos.

Entre tanto, desde 2017 no consta mantenimiento. ¿Quién era responsable? Habrá que esperar a la respuesta del juez.

