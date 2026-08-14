Juanma Moreno apunta al "principio del fin" en el incendio de Niebla (Huelva) y anuncia la vuelta a casa de 114 personas

¿Qué ha dicho? "Si se cumplieran los pronósticos, con el imponente dispositivo que ya está en marcha y los trabajos que se han realizado a lo largo de estos siete días, podríamos estar a lo largo del fin de semana en ese principio del fin de este incendio", anuncia el presidente de la Junta.

Más de una semana después de su inicio, el incendio forestal en Niebla, Huelva, sigue siendo una preocupación, aunque su evolución ha mejorado. Este incendio, uno de los más graves de Andalucía, ha arrasado más de 31.000 hectáreas. Aún se mantienen 660 personas desalojadas, aunque 114 vecinos han podido regresar a sus hogares en aldeas de Zalamea la Real. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, destacó el avance en el control del incendio, que ha sido extremadamente agresivo y complejo, con una geometría inusual y fuertes inversiones térmicas que complican el trabajo aéreo. Sin embargo, estas condiciones han permitido una mejor actuación del personal de tierra.

Más de una semana después de que se activase, seguimos muy pendientes del incendio de Huelva iniciado en Niebla. Tras estar totalmente fuera de capacidad de control o extinción y convertirse en uno de los incendios forestales más graves de Andalucía, este viernes su evolución ha sido más favorable. Eso sí, casi 900 efectivos y 33 medios aéreos siguen trabajando sobre el terreno para apagar definitivamente un fuego que ya ha arrasado más de 31.000 hectáreas.

Todavía hay 660 personas desalojadas por la proximidad de las llamas o por el humo. Y eso que, en la tarde de este viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado la vuelta a casa de 114 vecinos.

El retorno a los hogares beneficiará a varias aldeas del municipio de Zalamea la Real. Concretamente a 73 vecinos de El Pozuelo, 21 de Las Delgadas y 20 de El Mendizao Alto. Aunque su vuelta está supeditada a la confirmación por parte del comité de operaciones de esta noche. "Es una buena noticia que los vecinos podrán regresar a sus hogares y volver a la tranquilidad y seguridad que les da su entorno", ha destacado el presidente andaluz.

Juanma Moreno ha estado esta tarde en la reunión del CECOPI y, al término de la reunión, ha asegurado: "Si se cumplieran los pronósticos, desde el punto de vista meteorológico, con el imponente dispositivo que ya está en marcha y los trabajos que se han realizado a lo largo de estos siete días, podríamos estar, como digo, a lo largo del fin de semana en ese principio del fin de este incendio".

Según ha explicado, este fuego ha sido "muy complejo y peligroso", pues ha tenido un comportamiento extremadamente agresivo durante siete días consecutivos. Es un incendio sin precedentes en Andalucía que empezó el pasado 6 de agosto.

Y es que, el dispositivo de extinción del incendio forestal de Niebla está combatiendo un fuego de "una geometría inusual" marcado por fuertes inversiones térmicas matutinas, que impiden el trabajo de los medios aéreos a primeras horas.

Así lo ha explicado el director de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y director de Grandes Incendios Forestales, Alejandro García. Para este experto, la estrategia se ha centrado en "ir cerrándole accesos" al avance de las llamas.

Hasta ese momento, la falta de visibilidad impide actuar a los medios aéreos en las zonas afectadas, por lo que se reubican en los puntos del frente donde el humo no esté embolsado. Sin embargo, esta situación genera una "pequeña ventaja" para el personal de tierra. Bajo la capa de humo, el aire está desgastado en oxígeno, lo que provoca que "la llama sea más baja y tenga menos comburente" y nos permite trabajar muy bien por tierra", ha apuntado García, reiterando que la intervención óptima requiere siempre de la "acción combinada" entre recursos aéreos y terrestres.

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