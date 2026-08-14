Graba accidentalmente la muerte de su novio: estaba haciendo kitesurf cuando cayó al agua y desapareció

El joven era un referente de este deporte. Su pareja le estaba grabando en la Laguna de Setúbal mientras practicaba unos saltos. Por el momento, se desconoce qué pudo suceder.

Una joven graba el fallecimiento de su pareja. Como cuenta Marina Valdés, él era instructor de kitesurf y tenía, tan solo, 32 años. El chico estaba practicando ese deporte en la Laguna de Setúbal, en Argentina, mientras su novia le grababa desde la orilla.

En un momento, algo se tuerce y se produce el peor desenlace. José Luis Torá indica que estaba realizando saltos cuando, "por causas que todavía se están investigando, cae al agua y desaparece de la superficie". Él era un referente de este deporte en Santa Fe de la Veracruz.

"La autopsia habla de que ha muerto por ahogamiento", indica Torá, aunque es un dato que no ha quedado del todo claro porque su cuerpo aparecía a unos 15 kilómetros de la zona en la que él hacía esos ejercicios y, además, se desconoce por qué cae.

El periodista indica que se comenta que podría haberse roto alguna cuerda o quizá su chaleco no estaba del todo amarrado. "Dice su entorno que piensan que pudiera ser una imprudencia suya", añade el periodista, "sino quizá el viento o que el mar estaba muy bravo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido