Ceuta llega blindada y agotada al día previsto para una nueva entrada de migrantes con la cuestión del asilo en el aire

Sí, pero... Según 'El Confidencial', los últimos informes de las Fuerzas de Seguridad advierten de que ahora hay más peligro de una llegada masiva a Melilla, tras detectar el traslado de numerosos migrantes a Beni Enzar.

Este sábado se espera una posible nueva entrada masiva en Ceuta desde Marruecos, generando máxima tensión en la ciudad autónoma. Tras la llegada de más de 70.000 personas hace dos semanas, las autoridades han reforzado la seguridad en la frontera. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, critica la gestión del gobierno nacional y exige el retorno inmediato de quienes cruzaron el 30 de julio. El ministro José Manuel Albares advierte que quienes crucen irregularmente serán devueltos. En Melilla también se han implementado medidas de seguridad ante el riesgo de una llegada masiva. La oposición considera insuficientes las medidas y Vivas pide no conceder asilo para evitar efectos llamada.

Este sábado es la fecha que marcan las redes sociales para una posible nueva entrada masiva en Ceuta desde Marruecos. Las autoridades están vigilantes por lo que pueda pasar, después de que se hayan registrado cientos de llamamientos para volver a cruzar la frontera.

Pero la pregunta principal es si permitirá el gobierno marroquí que se repitan las imágenes del 30 de julio o si, por el contrario, será el socio fiable que lleva vendiendo desde hace días. Si finalmente se cumple dicho llamamiento, ¿dejará que sus compatriotas se lancen al mar para morir?

La tensión en la ciudad autónoma es máxima y la población se muestra cansada, sobre todo teniendo en cuenta que aún no ha recuperado la normalidad tras la llegada de más de 70.000 personas hace apenas dos semanas.

Cientos de migrantes malviven como pueden a la espera de saber qué será de ellos. Ejemplo de la situación es la playa del Trampolín, que se ha convertido en un lugar de asentamiento improvisado para decenas de personas que no entraron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Según 'EFE', desde el pasado domingo el número de chozas se ha multiplicado, pasando de poco 14 o 15 a más de 80.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado la situación de "absolutamente insostenible". No ha escatimado en críticas a la gestión que está haciendo el gobierno nacional de esta crisis migratoria y ha dicho sentir "incomprensión e impotencia".

"No puedo entender que un Estado como el nuestro no tenga un cuerpo normativo capaz de afrontar una situación como la que hemos vivido. La respuesta que hemos tenido por parte de quien tenía la obligación de darla y podía darla, no ha estado a la altura", ha reprochado.

Blindaje de Ceuta y preocupación por Melilla

La imagen que ha llegado en las últimas horas, a ambos lados de la frontera, es la de un importante refuerzo de seguridad. A un lado, los gendarmes marroquíes han instalado las polémicas concertinas y vigilan armados el entorno del paso fronterizo. En España, las fuerzas de seguridad son más numerosas que hace un par de semanas y están atentas ante lo que pueda pasar.

Entre las medidas de refuerzo de seguridad implementadas por Moncloa para blindar Ceuta está el despliegue de 880 policías nacionales, 714 guardias civiles y 3.000 militares.

Además, en Melilla también se ha desplegado un dispositivo especial en los últimos días compuesto por una estructura flotante en el dique sur, un patrullero de la Guardia Civil y un helicóptero.

La protección de Melilla se debe en parte al aumento de la preocupación por esta ciudad autónoma. Según 'El Confidencial', los últimos informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado remitidos al Ministerio del Interior alertan de que hay más peligro de una llegada masiva este sábado en Melilla que en Ceuta.

Según expone 'El Confidencial', el aumento de la preocupación se debe al reciente traslado de numerosos migrantes subsaharianos de ciudades como Fez o Casablanca a la estación de Beni Enzar, cercana a Melilla. Estos desplazamientos se habrían realizado bajo el beneplácito de Rabat.

Pese al refuerzo de la seguridad, la oposición considera las medidas insuficientes. Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, ha criticado que aunque "el Gobierno dice que hay normalidad" y "que se han ido más de los que llegaron, ahí siguen miles de personas acampadas en la ciudad y en las playas generando insalubridad, motivos de inseguridad y evidentemente el susto que tiene la población ceutí".

Vivas pide no conceder asilo

El presidente ceutí también ha exigido al Gobierno el retorno inmediato de todas las personas que cruzaron el 30 de julio la frontera, un reclamo que parece que, ahora sí, Exteriores estaría dispuesto a satisfacer.

El ministro José Manuel Albares ha advertido a quienes estén planteando cruzar, que serán devueltos a su país. "Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta y Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ello, que van a ser devueltos", ha sostenido Albares.

No obstante, ante el posible escenario de otra entrada multitudinaria, Vivas ha pedido que no se conceda el asilo a ninguna de las personas que lleguen a territorio español para evitar efectos llamada.

El ceutí ha argumentado que "Marruecos es un país seguro y así está calificado en el pacto de migración y asilo", y el PP le ha respaldado en bloque. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, han recordado que existen límites para las repatriaciones; mientras que el CGPJ niega que se pueda suspender el derecho de asilo.