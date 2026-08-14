Medio siglo de 'Dancing Queen': Abba celebra el aniversario de un himno intergeneracional con una reedición en vinilo

Los detalles Además, la banda sueca también ha organizado fiestas temáticas en ciudades como Estocolmo, Londres, Ámsterdam, Varsovia o Sídney, entre otras.

¿Quién no se ha sentido una 'Dancing Queen' en algún momento de su vida? Este himno eterno de Abba cumple este viernes 50 años con una reedición en formato de vinilo remasterizado en los estudios Abbey Road de Londres y celebraciones en ciudades de todo el mundo.

Medio siglo de una canción que celebra la vida y que, probablemente, ya esté en la cabeza de quien lee estas líneas. En definitiva, todo un hito inolvidable e intergeneracional. Y si en muchas mentes ya suena, también incita a bailar en un ambiente que termina copando la alegría.

De hecho, ellos mismos lo decían ya hace medio siglo: "You can dance, you can jive, having the time of your life", es decir, "puedes bailar, puedes disfrutar, pasándotelo como nunca". Por eso, siempre donde haya libertad para bailar, habrá una 'Dancing Queen'.

Ahora, el grupo ha anunciado fiestas temáticas en ciudades como Estocolmo -el 15 de agosto en el Museo Abba-, y salas y festivales en México, Londres, Ámsterdam, Varsovia o Sídney, entre otras.

La canción cuenta con inolvidables acordes de piano y la icónica armonía vocal de Agnetha Fältskog y Frida Lyngstad. Ambas han rememorado en numerosas ocasiones la primera vez que escucharon la canción.

"Me pareció tan increíblemente hermosa que empecé a llorar", dijo Frida, mientras que Agnetha afirmó: "Supimos de inmediato que iba a ser un éxito enorme", según declaraciones de ambas en una nota de la discográfica Universal publicada con motivo del aniversario.

Las cifras de una 'Dancing Queen'

La canción ha superado los 2.000 millones de reproducciones en Spotify y, el año pasado, se convirtió en el primer videoclip del grupo en alcanzar los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.

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