De la cucaña a la carrera de camareros: España se entrega a sus fiestas con tradición, color y muchas ganas

Los detalles Si hay un fin de semana en el que España suena a charanga y verbena es este. Son 1.200 pueblos y otros muchos barrios los que celebraran sus fiestas patronales estos días.

En agosto, las calles de España se llenan de fiestas y tradiciones, desde Bilbao hasta Málaga, pasando por Valencia, Madrid y Barcelona. En Getxo, la cucaña desafía el equilibrio de los valientes. Málaga se prepara para su Feria con jóvenes ansiosos de celebrar. En Puçol, Valencia, la uniformidad de colores une a los vecinos. Combarro, en Pontevedra, celebra con entusiasmo sus mejillones. En Madrid, la carrera de camareros pone a prueba la destreza. En el barrio de Gràcia, Barcelona, los vecinos ultiman la decoración para sus fiestas, demostrando que la pasión por estos eventos dura todo el año.

Agosto vuelve a llenar las calles de España de celebración, tradiciones y vecinos dispuestos a ponerse a prueba. De Bilbao a Málaga, pasando por Valencia, Madrid o Barcelona, cada rincón celebra a su manera unos festejos que llevan todo el año esperando: 1.200 pueblos y otros muchos barrios celebran sus fiestas patronales. Eso sí, realizar algunas de sus actividades es mucho más complicado de lo que parece.

Subido en la cucaña, uno puede sentir que camina sobre un alfiler y es que en el Puerto Viejo de Algorta, en Getxo, son pocos los que se atreven a fijar la mirada en el pañuelo y avanzar hasta él sobre un tronco que convierte cada paso en un reto de equilibrio.

En Málaga, la Feria está a punto de comenzar y hay quienes ya han decidido ponerse en modo fiesta antes de tiempo. Ni las miradas del resto consiguen frenar las ganas de disfrutar: "Tengo muchísimas ganas de feria, tengo unas ganas de disfrutar esta feria como nunca, sobre todo porque ahora tengo 18 años", cuenta una de las jóvenes.

Y si en Málaga algunos se adelantan a la fiesta, en Puçol, Valencia, han decidido que nadie destaque más que nadie. Allí, la mejor manera de celebrar es hacerlo juntos y con el mismo atuendo, llenando las calles de todas las gamas de colores.

También hay fiestas en las que el protagonista se sirve directamente en la mesa. En Combarro, Pontevedra, los vecinos reciben a los mejillones con entusiasmo y celebran una tradición gastronómica que convierte el producto estrella de la localidad en el centro de una jornada para compartir en familia.

Y después de comer, toca correr. En las fiestas de La Paloma, en Madrid, que ya cuentan con cientos de vecinos en las calles, algunos se enfrentan por primera vez a una de las pruebas más peculiares: la carrera de camareros. Bandeja en mano, toca avanzar lo más rápido posible sin que el vaso termine en el suelo. Algunos consiguen llegar a la meta sin derramar ni una gota. Otros descubren que mantener el equilibrio mientras se corre no es tan fácil como parece.

Mientras tanto, en Barcelona, concretamente en el barrio de Gràcia, el sudor tiene otro motivo. Las calles se preparan para unas fiestas que comienzan este sábado y los vecinos ultiman los últimos detalles de una decoración que llevan meses preparando. El calor aprieta, pero las ganas pueden más: "Hace mucho calor, bebemos muchísima agua, pero estamos haciendo algo que nos gusta; no estamos trabajando", explica uno de los participantes. La plaza de este barrio ya está llena y los castellers se preparan para formar sus famosas torres humanas.

Algunos llevan desde noviembre estudiando cada detalle, porque los festejos son una vez, pero las ganas de vivirlos están presentes todo el año.

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