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Nivel 2 de operatividad

Un incendio en Guadalajara provoca la evacuación de El Recuenco y el confinamiento de El Pozuelo

Los detalles 19 medios terrestres, 11 medios aéreos y 112 efectivos trabajan en las tareas de extinción.

El incendio de El Recuenco provoca una gran columna de humo El incendio de El Recuenco provoca una gran columna de humoInfocam / laSexta
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El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha establecido el nivel 2 de operatividad para un incendio que se ha declarado este viernes en El Recuenco (Guadalajara), que va a ser evacuado, mientras que se va a confinar a la población de El Pozuelo.

Asimismo, se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada, indica el plan Infocam en su cuenta de X.

Anteriormente se había establecido el nivel 1 de operatividad para el incendio porque el humo había obligado a cortar dos carreteras de la zona, la autonómica CM-2015 y la CU-V-9201, de la red provincial de Cuenca.

El Infocam indica que en las labores de extinción está trabajando un operativo integrado por 19 medios terrestres, 11 medios aéreos y 112 efectivos.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha, el incendio ha sido detectado a las 16.41 horas por un vigilante fijo y afecta a un terreno forestal arbolado ubicado en El Recuenco cuyo término municipal limita con la Serranía de Cuenca, con el Alto Tajo y con la Alcarria.

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