Casi 900 desalojados y la cuna de Aragón en riesgo: el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) cumple cinco días

¿Qué ha pasado? Este viernes se ha conocido que un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el hombre de 28 años detenido el miércoles como presunto autor del fuego.

El incendio en Las Peñas de Riglos, Huesca, ha arrasado más de 11.000 hectáreas y forzado la evacuación de 18 municipios, afectando a casi 900 personas. Las llamas cercaron el Monasterio de San Juan de la Peña, pero la rápida intervención de bomberos y la UME evitó su destrucción. Un juez ha ordenado prisión provisional para un hombre de 28 años, presunto autor del incendio. El operativo contra el fuego incluye 38 medios aéreos y 600 efectivos. En el despliegue policial participan diversas unidades, como el Seprona y la unidad aérea, según la Guardia Civil.

El incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, ha quemado ya más de 11.000 hectáreas y mantiene evacuados 18 municipios. Las llamas llegaron a cercar el Monasterio de San Juan de la Peña pero la rápida actuación de los bomberos y la UME evitó la pérdida de este importantísimo patrimonio históricoy sus reliquias. Este viernes se ha conocido que un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el hombre de 28 años detenido el miércoles como presunto autor del fuego.

Tras cinco días desde su origen, el fuego se adentra cada vez más en las calles de la comarca de la Hoya de Huesca y avanza tan rápido que vecinos como los de Anzánigo han recibido un ES-ALERT para evacuar su localidad, quienes han sido trasladados provisionalmente al polideportivo en Ayerbe.

Ya hay 18 poblaciones evacuadas por las llamas: Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia.

"El fuego no estaba previsto que llegara tan cerca", dice un vecino, a lo que otro añade: "Nos dijeron que teníamos que salir del pueblo y nos vinimos aquí directamente a Ayerbe". Con ellos, son casi 900 desalojados por el incendio que empezó este lunes en las Peñas de Riglos, desalojados que se preparan para afrontar la segunda noche fuera de sus casas.

Por su parte, Antonio Matías, trabajador social de la Hoya de Huesca, asegura que este viernes "se van a quedar 43 en Ayerbe y 33 en Jaca. También hay mucha gente alojada en Jaca". El incendio ha devorado ya miles de hectáreas y durante la tarde ha preocupado la cercanía del fuego a los monasterios de San Juan de la Peña, donde se viven horas muy complicadas.

El Monasterio de San Juan de la Peña, una reliquia

Considerado como la cuna de Aragón, el Monasterio, cubierto por una enorme roca caliza que le da el nombre de San Juan de la Peña, es una reliquia medieval. Sus orígenes se remontan al siglo X y en el XI, comenzaron a guardar los restos de los primeros reyes de Aragón que este viernes ha tenido que rescatar la UME.

Una joya del románico que se divide en dos partes: el viejo, bajo una roca y el nuevo, a un kilómetro y medio, construido a principios del siglo XVIII en un espacio más accesible. Lleva más de 1.000 años siendo un lugar sagrado y en las proximidades de Jaca, en Huesca, para los aragoneses es un símbolo.

En su interior destaca la iglesia prerrománica, pinturas, el panteón real o el claustro y en su exterior, un paraje natural amenazado por las llamas. Aunque no es el primer incendio al que se enfrenta el Monasterio. Uno, a finales del siglo XV y otro, en las últimas décadas del siglo XVII.

Despliegue contra el fuego

A lo largo de este viernes han trabajado 38 medios aéreos y alrededor de 600 efectivos, mientras que durante la noche desarrollarán labores 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y tres bulldozers del operativo Infoar del Gobierno de Aragón.

Por su parte, en el operativo policial desplegado en torno al incendio participan agentes del Seprona, el equipo PEGASO de Teruel, unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de Aragón y Navarra, la unidad aérea y la agrupación de tráfico, según el comunicado de la Guardia Civil.

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