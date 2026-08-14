Récord de ahogamientos en España en este 2026: 333 vidas perdidas, un 40% más de casos entre niños y sin registros oficiales 

Los detalles El año pasado, a estas alturas del verano, fueron 303 los ahogamientos mortales en playas, ríos o embalses. Por comunidades, solo en Andalucía han fallecido 53 personas, 52 en Cataluña y, sorprendentemente, otros 53 tanto en Castilla y León como en Baleares.

En la segunda mitad de agosto, las vacaciones en playas y ríos son comunes en España, pero este verano de 2026 ha sido trágico con un récord de 333 ahogamientos. Es vital recordar que detrás de estas cifras hay vidas perdidas, como insisten los expertos. En España, no existe una institución pública que registre oficialmente estos datos; dependemos de organismos civiles como la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Con 53 muertes en Andalucía, Cataluña y Castilla y León, el verano más letal de nuestra historia afecta también a niños y adolescentes, con un aumento del 40% en sus casos. Francia, en cambio, ha logrado reducir sus cifras gracias a un registro oficial.

Arranca la segunda parte de este mes de agosto y, por lo tanto, las vacaciones de muchos españoles que apuestan por pasar estos días en la playa, ríos, pozas o embalses. Lo que sea para refrescarnos. Por eso, es extremadamente importante recordar que durante el verano de este 2026 España haya alcanzado cifras tristemente récord de ahogamientos. En lo que llevamos de año, son 333 los muertos, las vidas que se han perdido tras un ahogamiento.

Y decimos vidas perdidas, porque es lo que son. Hay que dejar de hablar solo de cifras. Así lo están pidiendo los expertos, que dejemos de ver números y veamos las vidas perdidas. Porque, desde que somos una democracia, en España no hay ni una sola institución pública que contabilice esas cifras.

Sabemos que es el verano más letal de nuestra historia, 333 personas muertas, gracias a la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que es un organismo civil. Dependemos de la buena voluntad de la gente.

El año pasado, a estas alturas del verano, fueron 303 las personas. Pero hay datos más estremecedores porque, por comunidades, solo en Andalucía han muerto ahogados 53 individuos.

Le siguen Cataluña con 52 ahogamientos mortales, Castilla y León con 53 y el mismo número en las Islas Baleares. Y eso que hablamos de una comunidad de interior.

En cuanto a los niños y los adolescentes, este verano tampoco nos deja buenos datos. En lo que llevamos de 2026 se ha dado un 40% más.

Hasta hace no mucho, Francia era el país donde más ahogamientos se registraban y, desde que se contabilizan las muertes de manera oficial, la cifra se ha ido reduciendo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido