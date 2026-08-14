El precio del diésel se dispara en cinco meses: pasa de 1,45 euros el litro a 1,826 mientras España espera la rebaja de septiembre

Los detalles Con la vista puesta en septiembre, mes en el que se elevará hasta los 20 céntimos por litro el descuento del gasóleo, el precio final de venta se ha encarecido un 26%. Todo esto, sin olvidar que la mitad de los vehículos en España son diésel.

El precio del gasóleo en España sigue imparable. Se ha encarecido en un 15,7% interanual en el mes de julio, según los datos del IPC, y ha subido un 50% antes de impuestos desde el inicio de la guerra en Irán. Recordemos, que Donald Trump empezó a bombardear Teherán el 28 de febrero. Desde entonces, las crisis geopolíticas han hecho temblar los mercados y, al final, lo han notado nuestros bolsillos a la hora de repostar.

Concretamente, lo que pagamos por el diésel ha subido desde los 0,82 euros el litro (antes de la guerra en Oriente Medio), a los 1,23 euros actuales, casi medio año después de los primeros bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Con la vista puesta en septiembre, mes en el que se elevará hasta los 20 céntimos por litro el descuento del gasóleo, el precio final de venta, donde se plasma el efecto de las medidas de alivio aprobadas por el Gobierno, se ha encarecido un 26%. Lo suficiente para afectar a los ahorros de los conductores. Todo esto, sin olvidar que la mitad de los vehículos en España son diésel.

En este caso, la fotografía es otra: el precio de venta de este carburante se ha incrementado desde los 1,45 a los 1,826 euros por cada litro.

Por ejemplo, durante este verano, llenar el depósito del coche en Canarias sale un 28% más caro que hace un año. Además, el gasóleo A, el diésel, es el que más se ha encarecido, alcanzando un 34,94%.

La gasolina también es más cara, aunque las subidas en su precio han sido más tenues. Su precio final, el que paga el conductor después de impuestos, ha subido un 14 % (de 1,496 a 1,707 euros/litro), y ha marcado una media de 1,577 euros en el conflicto.

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