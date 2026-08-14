Luigi Mangione se declara culpable por el asesinato en plena calle del CEO de la principal aseguradora de salud de EEUU

Los detalles Mangione asesinó a sangre fría en pleno centro de Nueva York al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson

Luigi Mangione se ha declarado culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York. Su declaración evitará un juicio federal por uno de los crímenes más mediáticos en Estados Unidos, que ha sido condenado por funcionarios públicos y simboliza la frustración con la industria de seguros de salud. Durante una vista en un tribunal federal, Mangione, de 28 años, admitió haber disparado a Thompson, consciente de la ilegalidad de su acto. Además, enfrenta cargos de acoso por seguir a la víctima, lo que podría llevarlo a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso, intensamente mediático, culminó con su arresto en Pensilvania.

Luigi Mangione se ha declarado culpable este viernes del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, a sangre fría en pleno centro de Nueva York el 4 de diciembre de 2024, según ha informado Reuters.

La declaración de culpabilidad evitará el juicio federal — de uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años en Estados Unidos. El asesinato fue condenado por funcionarios públicos, pero al mismo tiempo se convirtió en un acto emblemático de la frustración de los estadounidenses con las prácticas de la industria de seguros de salud.

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", ha expresado el joven de 28 años a la jueza que supervisa el caso, Margaret Garnett, de acuerdo con 'CNN', durante una vista en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York.

Mangione ha admitido los cargos de acoso con resultado de muerte, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua, así como otro de acoso mediante el uso de medios interestatales con resultado de muerte.

Aunque se enfrenta a una condena de por vida, la denuncia presentada por los fiscales federales no incluye asesinato. Está previsto que la jueza Margaret M. Garnett dicte la sentencia el próximo 18 de diciembre. La maniobra se interpreta como un intento de Mangioni de librarse del otro juicio estatal alegando el principio de non bus in idem (doble enjuiciamiento), que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.

Las imágenes explícitas del asesinato —que se produjo frente a un hotel donde se celebraba una conferencia de inversores— y la búsqueda del sospechoso durante cinco días convirtieron el caso en un fenómeno mediático y una sensación en las redes sociales. Mangione fue arrestado finalmente en Pensilvania.

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