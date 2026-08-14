El incendio de Almonacid de la Sierra (Zaragoza) afecta a 200 hectáreas y obliga a confinar Alpartir de forma preventiva

Los detalles Se han desplegado tres brigadas helitransportadas, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas para sofocar las llamas.

El incendio forestal en Almonacid de la Sierra, Zaragoza, afecta a 200 hectáreas de vegetación y ha confinado preventivamente a Alpartir. El fuego, iniciado en la sierra de Algairén, ha sido combatido por el dispositivo Infoar del Gobierno de Aragón, que ha desplegado tres brigadas helitransportadas con helicópteros ligeros, cuatro brigadas terrestres y dos autobombas. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aportado un avión anfibio pequeño, un avión FOCA y un helicóptero bombardero. También han colaborado la Junta de Castilla-La Mancha y los Bomberos de la Diputación de Zaragoza. Durante la noche, cinco brigadas terrestres y tres autobombas seguirán trabajando.

El incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Almonacid de la Sierra (Zaragoza) afecta a una superficie provisional de 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, mientras mantiene confinado, como medida preventiva, el municipio de Alpartir.

Contra el fuego, originado a los pies de la sierra de Algairén, han trabajado durante la jornada por parte del dispositivo antiincendios Infoar del Gobierno de Aragón tres brigadas helitransportadas, procedentes de Calamocha, Alcorisa y Brea, cada una de ellas con un helicóptero ligero, además de cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.

El dispositivo ha contado también con medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha desplazado un avión anfibio pequeño, un avión FOCA y un helicóptero bombardero, ha informado el Gobierno de Aragón.

El operativo se ha completado con una brigada helitransportada, un helicóptero y un avión anfibio de la Junta de Castilla-La Mancha y con la intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

Por la noche permanecerán trabajando cinco brigadas terrestres y tres autobombas, además de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

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