Intervenidos más de 2.100 kilos de hachís ocultos en vigas de remolques en el puerto de Algeciras

Los detallesLa Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han interceptado más de dos toneladas de hachís en el puerto de Algeciras. La droga estaba oculta en un ingenioso sistema dentro de varios remolques procedentes de Tánger, detectados gracias a controles rutinarios y al uso de perros adiestrados.

La Guardia Civil en colaboración con los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido más de 2.100 kilos de hachís en el puerto de Algeciras.

El pasado 9 de noviembre, durante las labores de control fiscal y aduanero que los agentes realizan sobre los vehículos que llegan a Algeciras procedentes de Tánger (Marruecos), se detectaron anomalías en la estructura de los bajos y vigas de un remolque. Presentaba soldaduras, remates y una configuración poco habitual.

Ante las sospechas, se revisó el vehículo con un can detector de drogas, que señaló claramente la zona afectada. Tras una inspección minuciosa, los agentes descubrieron un nuevo método de ocultación: el uso de las vigas y estructuras inferiores del semirremolque como doble fondo o viga hueca para introducir resina de hachís y evitar su detección mediante controles ordinarios.

Gracias al trabajo de análisis, vigilancia e inspección que realizan a diario en el puerto, los agentes detectaron otros cinco vehículos con características similares. Tras ser revisados, se comprobó que también transportaban hachís oculto en el mismo sistema. Los conductores de los vehículos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

