Los Bomberos rescatan a 19 personas atrapadas en un incendio en el distrito madrileño de Puente de Vallecas

¿Qué ha pasado? Las llamas se han originado a eso de las 05:00 en la planta baja del inmueble, en el cuarto de contadores donde, según Emergencias Madrid, había una cama.

Los Bomberos rescataron a 19 personas atrapadas en un incendio en la Avenida de San Diego, en Puente de Vallecas, Madrid. El fuego comenzó en la planta baja del edificio, en el cuarto de contadores, alrededor de las cinco de la madrugada. Aunque los efectivos lograron sofocar rápidamente las llamas, el rescate fue complicado por la ubicación y el intenso humo. Nueve personas fueron rescatadas por la fachada. Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a los 19 vecinos, incluidos tres menores, por inhalación de humo leve, y ocho residentes fueron realojados. También participaron agentes de la Policía Municipal y Nacional.

Los Bomberos han rescatado a 19 personas que se encontraban atrapadas en sus viviendas en un incendio declarado en la Avenida de San Diego, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Las llamas se originaron a eso de las cinco de la madrugada en la planta baja el edificio, en el cuarto de contadores donde, tal y como informa Emergencias Madrid, había una cama.

Los efectivos lograron sofocar rápidamente el fuego pero, debido a su ubicación y al intenso humo, el rescate resultó dificultoso. De las 19 personas rescatadas, nueve lo fueron por la fachada.

Además de los Bomberos, al lugar se desplazaron sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido a los 19 vecinos, tres de ellos menores de edad, por inhalación de humo. Todos, de carácter leve y dados de alta en el mismo lugar de las llamas. Ocho residentes, realojados del inmueble.

En el operativo, además de los Bomberos de la capital, han participado tanto agentes de la Policía Municipal como de la Policía Nacional.

