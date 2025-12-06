La Policía denuncia la aparición de una falsa agente creada con Inteligencia Artificial

Los detalles Las redes sociales se enfrentan a un creciente problema: perfiles ficticios creados con Inteligencia Artificial que se hacen pasar por figuras públicas. La Policía Nacional ha alertado de un caso reciente que utiliza su imagen para engañar a miles de usuarios.

En los últimos años, las redes sociales se han llenado de perfiles falsos creados con Inteligencia Artificial. Ahora, la propia Policía Nacional ha sido víctima de este fenómeno.

En los últimos días, el cuerpo de seguridad ha advertido en sus redes sociales, que utiliza habitualmente para comunicarse con la ciudadanía, sobre la existencia de un perfil falso que suplanta su imagen. "No esperes ver a esta 'policía' en nuestras redes sociales ni en nuestras calles porque… Ni es policía ni es real", advierten en su cuenta de X.

El perfil en cuestión pertenece a la usuaria @saritapolicía, que acumula 125.000 seguidores en Instagram. En su biografía se presenta como "tu policía nacional favorita". A través de más de 70 publicaciones, la supuesta agente muestra su supuesto día a día: fotos con el uniforme, vídeos en vehículos oficiales e incluso reflexiones y consejos destinados a generar credibilidad entre sus seguidores.

La Policía recuerda que este tipo de cuentas pueden inducir a error y pide a la ciudadanía verificar siempre la autenticidad de los perfiles antes de interactuar con ellos.

