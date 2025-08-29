Ahora

Operación Ibérico

La Policía logra incautar más de 1.600 kg de hachís en dos embarcaciones que navegaban por el Guadiana

Los detalles En una operación conjunta con la Guardia Civil y Agencia Tributaria, los agentes han intervenido 1.660 kg de hachís distribuidos en 39 fardos y 13 tabletas ocultos en dos dobles fondos de los mandos de los barcos.

Los fardos de hachís incautados en la Operación Ibérico
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han logrado intervenir más de 1.600 kilos de hachís encontrados en dos embarcaciones que estaban varadas en el Caño Canela, en el río Guadiana.

La investigación se inició el pasado 11 de agosto, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de un posible alijo en el río a la altura de la localidad de Ayamonte. Por ello, los investigadores establecieron un dispositivo conjunto.

Sobre las 18 horas de este jueves, los agentes pudieron observar como dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación. En su vuelta al río Guadiana, ambas naves estaban siendo controladas, y una vez que quedaron varadas en el Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas.

Durante la inspección, se descubrió que la droga estaba oculta en unos dobles fondos debajo de los mandos de gobierno de los barcos, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras.

En total, se descubrieron 39 fardos y 13 tabletas de hachís sueltas, con un peso aproximado de 1660 kg. Ambas embarcaciones fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial.

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  5. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños