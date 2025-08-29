La Policía logra incautar más de 1.600 kg de hachís en dos embarcaciones que navegaban por el Guadiana

Los detalles En una operación conjunta con la Guardia Civil y Agencia Tributaria, los agentes han intervenido 1.660 kg de hachís distribuidos en 39 fardos y 13 tabletas ocultos en dos dobles fondos de los mandos de los barcos.

En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria intervinieron más de 1.600 kilos de hachís en el río Guadiana. La investigación comenzó el 11 de agosto tras recibir información sobre un posible alijo. Los agentes observaron cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra nave. Al quedar varadas en el Caño Canela, fueron inspeccionadas y se hallaron 39 fardos y 13 tabletas de hachís en dobles fondos bajo los mandos de gobierno. Las embarcaciones fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial.

La investigación se inició el pasado 11 de agosto, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de un posible alijo en el río a la altura de la localidad de Ayamonte. Por ello, los investigadores establecieron un dispositivo conjunto.

Sobre las 18 horas de este jueves, los agentes pudieron observar como dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación. En su vuelta al río Guadiana, ambas naves estaban siendo controladas, y una vez que quedaron varadas en el Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas.

Durante la inspección, se descubrió que la droga estaba oculta en unos dobles fondos debajo de los mandos de gobierno de los barcos, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras.

En total, se descubrieron 39 fardos y 13 tabletas de hachís sueltas, con un peso aproximado de 1660 kg. Ambas embarcaciones fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial.