El botín de las exmonjas de Belorado: la Guardia Civil muestra las obras de "excepcional valor histórico y artístico" que querían vender

La Guardia Civil ha presentado en su acuartelamiento de Avenida Cantabria una colección de obras y objetos históricos incautados a las exmonjas de Belorado. La investigación, realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos, ha permitido recuperar numerosas piezas de relevancia patrimonial de los monasterios de Santa María de Bretonera y Santa Clara de Orduña. Entre los bienes destacan la Virgen de Bretonera del siglo XVI y el Cristo de Belorado del siglo XIV. También se han aprehendido óleos barrocos y un testamento original del siglo XVI, que estaba embalado para su venta.

Este miércoles, la Guardia Civil ha presentado en su acuartelamiento situado en Avenida Cantabria, un conjunto de obras y objetos históricos intervenidos para su preservación. La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos en el marco de las labores de protección del Patrimonio Histórico atribuidas a la Benemérita.

Entre las obras que han recuperado hay numerosas piezas catalogadas de notable relevancia patrimonial, intervenidas durante las entradas y registros autorizados judicialmente en los monasterios de Santa María de Bretonera (Burgos) y Santa Clara de Orduña (Bizkaia).

Entre los bienes expuestos destacan algunas piezas de excepcional valor histórico y artístico, como por ejemplo, una talla de la Virgen de Bretonera, realizada en madera policromada y fechada en el siglo XVI, considerada una de las piezas devocionales más representativas del cenobio burgalés; o el Cristo de Belorado, escultura del siglo XIV, cuya talla original medieval se conserva casi íntegra, si bien la cruz que la acompaña es de factura moderna.

A su vez, se han aprehendido dos óleos barrocos, uno de la Inmaculada Concepción y otro de la Estigmatización de San Francisco, atribuibles al mismo autor o taller, pertenecientes a la escuela castellana del siglo XVII, ambos con un notable nivel de conservación; además de un testamento original de María de Velasco, abadesa del monasterio en el siglo XVI, localizado completamente embalado en una de las estancias privadas del convento de Orduña, presuntamente preparado para su venta.

