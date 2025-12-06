De 35.000 euros a 350: el proyecto de una ONG española logra hacer más accesibles las incubadoras al mundo

Los detalles La ONG española 'Medicina abierta al mundo' ha culminado un proyecto de 10 años con la fabricación de una incubadora 'low cost' que ya ha salvado más de 4.000 vidas en los 37 países en los que están presentes.

Cada año más de 1.500.000 bebés mueren en todo el mundo porque no hay dinero para comprar una incubadora. Cuestan cerca de 35.000 euros, un precio inalcanzable en muchos puntos del mundo. Ahora bien, gracias a la ONG española 'Medicina abierta al mundo' ese precio baja a los 350 euros gracias a las que ellos han fabricado.

La incubadora cumple una función esencial cuando cuando los bebés nacen antes de tiempo. En su cuerpo queda mucho por hacer y ni siquiera controlan su propia temperatura. Por eso necesitan urgentemente una nada más nacer. En nuestro mundo, conseguir una es relativamente sencillo, pero no todos tienen tanta suerte.

"Hay un millón y medio de bebés que mueren porque no tienen una incubadora. Es poner los recursos para darle una vida entera a una persona", afirma Pablo Sánchez Bergasa. Él es el fundador de la ONG 'Medicina abierta al mundo' y llevan 10 años trabajando en este proyecto. Una incubadora 'low cost' presente ya en más de 37 países y que ya ha salvado más de 4.000 vidas.

Su función es la de calentar, humidificar y tiene unas luces LED azules para tratar una enfermedad muy común como es la ictericia. No es una incubadora profesional, pero es mucho mejor que que lo que muchas veces se ven obligados a utilizar en algunos países, que recurren a cajas de cartón o papel de plata junto a radiadores.

Llegan en maletas y su montaje es muy sencillo, apenas de 20 minutos. Además, pueden controlarlas a través de internet. Desde la ONG saben que en contextos de guerra el número de bebés prematuras se disparan. Por ello, sus incubadoras ya están en Ucrania, pero en Gaza ha sido imposible enviarlas a pesar de las reiteradas denuncias de las ONG como Médicos Sin Fronteras.

"En el Hospital Al Nasser tenemos una capacidad de 23 incubadoras y teníamos 46 neonatos", denuncia Ruth Conde, enfermera pediátrica de MSF recién llegada de Gaza. Una falta total de recursos que además obliga a los profesionales a tomar decisiones demasiado difíciles.

