Inician los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

Imagen de archivo. Trabajadores realizan tareas de retirada de escombros en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente

El contexto Óscar Puente ya anticipó que serían necesarios unos diez días, en torno al 7 de febrero, para acabar las reparaciones, aunque ya advirtió que no era una fecha definitiva.

Los trabajos para restablecer el servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, interrumpido por el accidente de Adamuz, ya han comenzado tras obtener la autorización judicial. Según fuentes de Transportes, se están retirando traviesas y carriles dañados mientras se preparan materiales para la reconstrucción y se acondicionan caminos de servicio. En el ámbito de electrificación, se han realizado trabajos previos para el tendido de la catenaria. Adif ha desplegado vehículos y maquinaria especializada, junto a 40 técnicos. El ministro Óscar Puente indicó que la infraestructura podría estar lista en unos diez días, aunque no es una fecha definitiva.

Los trabajos para recuperar plenamente el servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla interrumpido por el accidente de Adamuz se han iniciado ya, una vez que las autoridades cuentan con autorización judicial para hacerlo, con el ánimo de recuperarlo cuanto antes.

Según han detallado fuentes de Transportes, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, mientras que ya se preparan acopios de los materiales que se emplearán en la reconstrucción y se están acondicionando caminos de servicio.

En el ámbito de la electrificación, las mismas fuentes precisan que ya se desarrollaron trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria de vía 1, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de soporte de la catenaria (ménsulas).

Los medios desplegados hasta el momento en el lugar del accidente por Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, incluyen una veintena de vehículos y diferente maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación, además de un equipo humano conformado por cerca de 40 técnicos.

Con carácter previo a contar con la autorización judicial para intervenir, ya se fue avanzando en actividades complementarias para agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio, como el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria en las proximidades.

El pasado miércoles, el ministro Óscar Puente adelantó que se había obtenido el permiso judicial para empezar a reponer la infraestructura y calculó que ésta podría estar lista para retomar los viajes en la línea de alta velocidad en unos diez días, en torno al 7 de febrero, aunque ya advirtió que no era una fecha definitiva.

Los trabajos en la infraestructura se refieren a la reparación de la base de la vía, la reposición del balasto (las piedras que van sobre la base), los nuevos carriles y la catenaria, entre otros, que quedaron dañados por el descarrilamiento del tren de Iryo y el choque con el Alvia del pasado 18 de enero, en el que murieron 45 personas.

Con la Declaración de Emergencia, que se puede usar solo en situaciones excepcionales, se puede contratar libremente, sin necesidad de un procedimiento formal, aunque es preciso informar al Consejo de Ministros en un máximo de 30 días de las actuaciones llevadas a cabo.

