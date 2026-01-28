La soldadura del carril, clave en la investigación del accidente en Adamuz: el tramo tenía 15 como la que colapsó

Los detalles La investigación se centra en analizar trozos de carril y soldadura que se recogieron en el lugar del accidente. En solo dos kilómetros de vía hay 114 soldaduras, es decir, vía nueva fusionada con antigua.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sugiere que la rotura de la vía en Adamuz, Córdoba, probablemente ocurrió en la soldadura, planteando nuevos interrogantes sobre las causas y la falta de detección. La investigación se centra en analizar los fragmentos de carril y soldadura recogidos en el lugar, así como en revisar todas las soldaduras del tramo afectado. En dos kilómetros de vía, existen 114 soldaduras que fusionan vías de 1989 y 2023. Esta fusión, aunque no ideal, no es incorrecta, pero requiere mayor rigurosidad. El accidente pudo deberse a un fallo en la ejecución o mantenimiento de la soldadura.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que es casi una evidencia que la rotura de la vía de Adamuz (Córdoba) se produjo en la soldadura. Una teoría que abre nuevos interrogantes. La clave están en saber por qué se rompió y por qué no se detectó.

De momento, la investigación se está centrando en analizar los trozos de carril y soldadura que se recogieron en el lugar del accidente. Además, están revisando todas las soldaduras de ese tramo.

Según ha informado 'El País', solo en dos kilómetros de vía en Adamuz hay 114 soldaduras, es decir, vía nueva fusionada con vía antigua. Aquí podría estar una de las claves de lo ocurrido. Una era de 1989 y la otra nueva, de 2023. Entre estas dos vías, que cuentan con diferente aleación, se realizó la soldadura.

Sin embargo, aunque todo esto no es lo ideal, tampoco es incorrecto. "Puede darse el caso de que haya dos vías de edades distintas y características distintas. Hay que hacer una soldadura más compleja que requiere de mayor rigurosidad", explica Salvador García-Ayllón, director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena.

En concreto, se trata de una soldadura termita o aluminotérmica que se realiza con polvo de aluminio y óxido de hierro. Los metales se funden con temperaturas que alcanzan unos 3.000 grados centígrados. Posteriormente, se aplica un molde y quedan completamente unidos.

En este caso, el accidente se pudo producir tanto por un fallo en la ejecución como en el mantenimiento. "Puede ser que sea motivada por la propia ejecución de la soldadura o por otro hecho que este infiriendo en esa situación. Eso se previene con el mantenimiento", señala García-Ayllón.

Lo habitual es que se detecten estos desgastes o fallos y se arregle. De hecho, cada año se producen 3.000 roturas de vías en Europa.

