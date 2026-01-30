Los Mossos detienen a un hombre en L'Hospitalet (Barcelona) por financiar a Hamás con 31 operaciones por 600.000 euros

Los detalles Los agentes intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, en torno a nueve mil puros, elementos informáticos y dos armas, además de bloquear criptoactivos de varias cuentas.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 38 años en L'Hospitalet de Llobregat por presunta financiación del terrorismo y contrabando relacionado con Hamás. La investigación comenzó en junio de 2025, tras detectar transferencias de criptoactivos a entidades vinculadas a Hamás. La Audiencia Nacional acreditó 31 envíos por 600.000 euros desde direcciones controladas por el detenido. Durante la operación, se realizaron registros en su domicilio y negocio, incautando 100.000 euros, joyas, armas y bloqueando criptoactivos. El valor total de lo intervenido supera los 370.000 euros. La investigación sigue abierta y bajo secreto.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un hombre de 38 años en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) como presunto autor de un delito de financiación del terrorismo y un delito de contrabando en relación "a la organización terrorista Hamás".

La investigación se inició en junio de 2025, a raíz de una operación por estafas y blanqueo de capitales y, en el transcurso de esas diligencias, se detectó que uno de los investigados habría realizado transferencias de criptoactivos a varias direcciones vinculadas a una entidad que, presuntamente, era utilizada por Hamás para financiarse, informan en un comunicado este viernes.

La causa, tutelada por la Audiencia Nacional, ha permitido acreditar la existencia de 31 envíos a la organización, cuyas operaciones, efectuadas desde direcciones controladas por el detenido, ascendían a un total de 600.000 euros.

El día de la explotación policial, se practicó la detención del investigado y se realizaron, con autorización judicial, dos entradas y registros en su domicilio y en el establecimiento comercial que regentaba.

Intervenidos 100.000 euros, joyas y dos armas

Los agentes intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, en torno a nueve mil puros, elementos informáticos y dos armas, además de bloquear criptoactivos de varias cuentas bancarias vinculadas al detenido.

En total, el valor de todos los efectos intervenidos y activos bloqueados supera los 370.000 euros. La investigación sigue abierta y se mantiene bajo secreto de actuaciones.

