Muere el segundo montañero que fue arrollado por un alud de nieve mientras esquiaba en el Cibollés

¿Qué ha pasado? El joven de Guadalajara, de 22 años, estaba esquiando y haciendo snowboard junto a otros compañeros. Fue hallado con signos de hipotermia grave y trasladado al Miguel Servet de Zaragoza, donde ha perdido la vida.

El segundo montañero arrollado por un alud en Benasque ha fallecido, según confirmó el Gobierno de Aragón. Se trata de un joven de Guadalajara, de 22 años, que estaba hospitalizado en Zaragoza. Su muerte se suma a la de un joven zaragozano de 25 años, en un accidente mientras practicaban esquí y snowboard con otras tres personas en el pico Cibollés. La alerta fue dada por sus compañeros al 112, y los cuerpos fueron localizados por especialistas de rescate. El consejero de Hacienda e Interior de Aragón llamó a la prudencia y a revisar las condiciones antes de realizar actividades de riesgo. Este alud es el quinto del invierno en el Pirineo aragonés, con un total de siete víctimas.

El segundo montañero arrollado por un alud de nieve en Benasque, en Huesca, ha muerto. Así lo ha confirmado el Gobierno de Aragón, que ha informado del fallecimiento del joven de Guadalajara, de 22 años, que estaba siendo atendido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Su muerte se suma a la de otro montañero, un joven zaragozano de 25 años, en una tragedia sucedida mientras ambos practicaban esquí y snowboard junto a otras tres personas en la cara norte del pico Cibollés.

La voz de alerta la dieron los compañeros de los dos jóvenes. A eso de las 12:40 horas, los que estaban junto a ellos realizaron una llamada al servicio de emergencias del 112 para informar de lo ocurrido en un punto cercano a la estación invernal de Cerler, tal y como informa la Guardia Civil.

Los especialistas de los grupos de rescate de los agentes de Benasque y de otras zonas del Pirineo desplazados al lugar llegaron junto a un perro para buscar los cuerpos. Rápidamente hallaron al joven de Guadalajara, con signos de una hipotermia grave.

Tras aplicarle el protocolo en cuestión para este tipo de casos, trasladaron al joven en helicóptero hasta Benasque, donde le transfirieron para su evaluación al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Allí ha perdido la vida.

Sobre las 14:00, el perro guía del Greim de Benasque facilitó la localización del segundo esquiador, evacuado al aparcamiento de la estación de Cerler para recibir atención médica. Desde el momento de su rescate le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que se certificó su fallecimiento.

El consejero de Hacienda e Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro ha apelado desde Benasque a la prudencia, y a revisar las previsiones meteorológicas y las condiciones de la nieve antes de practicar una actividad de riesgo.

Este alud es el quinto que se registra este invierno en el Pirineo aragonés, con siete víctimas registradas desde que se produjo, el 29 de diciembre pasado, una avalancha en el entorno del Balneario de Panticosa que provocó la muerte de tres esquiadores de travesía, los aragoneses Jorge García-Dihinx (55 años), su pareja Natalia Román (36), y el vasco Eneko Arrastua (48), los tres expertos en esta especialidad.

