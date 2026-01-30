Hallan troceada y "preparada para su venta" la estatua de Severiano Ballesteros y detienen a un hombre por su robo

Los detalles Los trozos de esta estatua que honraba al golfista, de un peso importante, estaban en un trastero de un bloque de edificios en Santander.

La Guardia Civil ha encontrado la estatua de cobre de Severiano Ballesteros, que había sido robada y troceada para su venta, en Pedreña, Cantabria. Un hombre ha sido detenido por el robo, aunque no se descartan más arrestos. La estatua, valorada en unos 30.000 euros, homenajeaba al golfista en su ciudad natal y representaba su victoria en el Open Británico de 1984. Los fragmentos fueron hallados en un trastero de un bloque de edificios. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el teniente de la Guardia Civil, Julio Postigo, están proporcionando detalles del caso.

La Guardia Civil ha localizado troceada y "preparada para su venta" la estatua de cobre de Severiano Ballesteros que desapareció de su ubicación, en la localidad donde nació el golfista, Pedreña (Cantabria), y ha detenido a un hombre por ese robo, aunque no descarta más detenciones.

El instituto armado informa de la localización de los trozos de esta estatua de cobre, que costó unos 30.000 euros, en su cuenta de la red social 'X'.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto al teniente de la Guardia Civil, Julio Postigo, están dando detalles del hallazgo de este monumento, que homenajeaba al golfista en su ciudad natal, donde falleció en 2011, y que representaba la victoria de Seve en el Open Británico en 1984.

Los trozos de esta estatua, de un peso importante, estaban en un trastero de un bloque de edificios.

