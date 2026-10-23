Un informe elaborado por juristas de 'UCM por la Pública' expone varios posibles delitos en las cargas policiales contra los estudiantes

Lo que se sabe Entre las posibles irregularidades denuncian el uso desproporcionado de la fuerza, golpes en zonas sensibles y la ausencia de un aviso previo. Además, apuntan a que acciones así podría vulnerar el derecho de reunión pacífica que recoge la ley.

La asociación UCM por la Pública ha denunciado, a través de un informe de juristas de la Facultad de Derecho, la actuación "innecesaria" de la Policía Nacional durante las cargas del 14 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de una protesta pacífica por la huelga educativa. El informe describe los hechos como una "brutal agresión policial", con varios estudiantes lesionados. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) habrían recurrido a la fuerza sin justificación, contraviniendo principios de proporcionalidad. Además, no se avisó de las cargas, y algunos agentes no llevaban identificación. Al menos tres personas resultaron heridas, y se denuncia un posible trato denigrante. La Delegación del Gobierno y la Policía Nacional han iniciado investigaciones, aunque la Plataforma por la Universidad Pública duda de su efectividad y exige responsabilidades.

La asociación UCM por la Pública ha denunciado en un informe elaborado por juristas de la Facultad de Derecho la "innecesaria" actuación de la Policía Nacional durante las cargas del pasado 14 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), durante el primer día de huelga educativa. Describen los hechos como una "brutal agresión policial", en la que varios estudiantes sufrieron lesiones, como heridas o una rotura en el brazo.

Las acciones se produjeron durante una protesta pacífica impulsada por la Plataforma por la Universidad Pública. Según el análisis, los manifestantes se encontraban en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y se dirigían hacia la de Ciencias Químicas, sin impedir el acceso al campus.

Según describen, los agentes de la Unida de Intervención Policial (UIP) recurrieron a la fuerza sin justificación, ya que no había ninguna alteración del orden público. Además, denuncian que no se avisó previamente de la carga y que las personas, en su mayoría estudiantes, iban desarmados y continuaban recibiendo golpes incluso cuando ya habían caído al suelo.

Tres heridos y golpes en zonas sensibles

Entre las posibles irregularidades descritas destacan golpes en la cabeza y torso y cargas hacia personas que no presentaban actitudes violentas. Esto, según los juristas, podría ir en contra de los principios de proporcionalidad y gradualidad que establece la ley. Además, las imágenes que incorpora el estudio apuntan que al menos dos de los agentes no llevaban su número de identificación policial.

La actuación de los agentes dejó al menos tres personas heridas. Entre las lesiones se encuentra una rotura de antebrazo y heridas en la cabeza. Además, el análisis apunta a un posible trato denigrante hacia los manifestantes, de los cuales algunos permanecion hasta 90 minutos retenidos.

Además de la brutalidad policial, las juristas destacan que una acción así podría vulnerar el derecho de reunión pacífica de los estudiantes.

La investigación policial en curso

La Delegación del Gobierno ya había ordenado una investigación sobre lo ocurrido antes de la elaboración del informe por parte de la asociación estudiantil. Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación interna para esclarecer la actuación de los agentes.

Representantes de la Plataforma por la Universidad Pública, sin embargo, han expresado sus dudas sobre la investigación interna y han reclamado que se depuren todas las responsabilidades.

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